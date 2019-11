भारतीय बाजार में बुधवार को Realme X2 Pro और Realme 5s लॉन्‍च हो गए. Realme X2 Pro एक प्रीमियम फ्लैगशिप फोन है जिसमें 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 4,000mAh बैटरी की बैटरी मौजूद है. भारतीय बाजार में इस फोन का मुकाबला OnePlus 7T और Redmi K20 Pro से रहेगा. वहीं, Realme 5s में 48 रियर मेगापिक्सल का कैमरा और 5,000mAh की बैटरी मिलेगी. यह फोन बाजार में Redmi Note 8 को कड़ी टक्कर देगा.

Realme X2 Pro के दो वेरिएंट, 8GB + 128GB, जिसकी कीमत 29,999 रुपये और 12GB + 256GB जिसकी कीमत 33,999 रुपये है. यह फोन बिक्री के लिये Flipkart और Realme ऑनलाइन स्टोर पर 26 नवंबर से उपलब्ध होगा. इसके बाद यह फोन ऑफलाइन स्टोर्स पर भी उपलब्ध कराया जाएगा. यह दो कलर- लूनर व्हाइट और नेप्ट्यून ब्लू में आएगा. इस फोन के लॉन्च ऑफर में 6 महीने तक के नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन और 11,500 रुपये के जियो बेनेफिट्स मिलेंगे. फ्लिपकार्ट 3 और 6 महीने का नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन दे रही है.

यह फोन डुअल सिम होगा और एंड्रॉयड 9 पाई के साथ मिलेगा. इसमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस ,1080×2400 पिक्सल वाला Super AMOLED Fluid डिस्प्ले मौजूद है. फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन भी मौजूद है. Realme X2 Pro में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 855+ ऑक्टो-कोर SoC है. फोन में 64GB, 128GB और 256GB का स्टोरेज ऑप्शन है.

कैमरा की बात करें, तो फोन में क्वॉड कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा मौजूद है. एक 13 मेगापिक्सल का सेकंडरी कैमरा भी है.सेल्फी के लिये फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. फ्रंट कैमरे में प्रोटरेट शॉट्स हैं.

Realme X2 में 4,000mAh की बैटरी है जो 50W SuperVOOC फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करती है. फोन से इससे फोन के पूरी तरह 33 मिनट में चार्ज होने का दावा किया गया है. कनेक्टिविटी के लिये फोन में 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth v5.0, USB Type-C और 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद है. फोन 161×75.7×8.7mm में है और इसका वजन 199 ग्राम है.

Realme 5s के 4GB रैम और 64GB के स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 9,999 रुपये है और 4GB RAM और 128GB वाले वेरिएंट की कीमत 10,999 रुपये है. यह फोन तीन कलर ऑप्शन्स- क्रिस्टल ब्लू, क्रिस्टल पर्पल और क्रिस्टल रेड में मौजूद है.

इस फोन की बिक्री 29 नवंबर दोपहर 12 बजे से होगी. Realme 5s की बिक्री फ्लिपकार्ट और Realme.com से होगी. लॉन्च ऑफर्स में नो-कॉस्ट ईएमआई और जियो से 7,000 रुपये तक के बेनेफिट मिलेंगे.

इस फोन में एंड्रॉयड पाई है. स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 प्सल प्रोटेक्शन है. फोन में ऑक्टो-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर 665 SoC है. इसमें 4GB की रैम मौजूद है. इस फोन में क्वॉड कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा मौजूद है.

इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा सेटअप है. सेल्फी के लिये 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. फोन में 128GB की स्टोरेज है जिसे 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिये 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 है. 5,000mAh की बैटरी है. फोन 164.4×75.6×9.3mm में और 198 ग्राम के वजन के साथ मिलेगा.

