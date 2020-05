Realme ने भारत में उतारा पहला Smart TV, कीमत 12999 रु से शुरू; Xiaomi, Vu जैसे ब्रांड से होगी टक्कर

Realme ने भारत में अपना पहला स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिया है. इसे दो स्क्रीन साइज 32 इंच और 43 इंच में उतारा गया है. रियलमी स्मार्ट टीवी के 32 इंच वेरिएंट की कीमत 12,999 रुपये है, जबकि 43 इंच वेरिएंट को 21,999 रुपये में बेचा जाएगा. टेलीविजन की बिक्री 2 जून को दोपहर 12 बजे शुरू होगी. शुरुआत में Realme Smart TV कंपनी की वेबसाइट और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा. Realme ने कहा है कि जल्द ही इसे ऑफलाइन स्टोर्स में भी उपलब्ध कराया जाएगा.

इस लॉन्चिंग के साथ ही रियलमी ने भारतीय मार्केट में बजट स्मार्ट टीवी सेगमेंट में एंट्री कर ली है. इस सेगमेंट में उसकी टक्कर Xiaomi, Vu और Blaupunkt जैसे ब्रांड से है.

32 इंच वाला Realme Smart TV 1366×768 पिक्सल (एचडी-रेडी) रिजॉल्यूशन के साथ आएगा. वहीं 43 इंच वेरिएंट 1920×1080 पिक्सल (फुल-एचडी) रिजॉल्यूशन में उपलब्ध होगा. स्क्रीन साइज और रिजॉल्शून को छोड़ दोनों वेरिएंट के अन्य स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं. Realme Smart TV एंड्रॉयड टीवी 9 पाई पर चलता है. इसमें एंड्रॉयड टीवी के गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस मिलेगा. Netflix, Amazon Prime Video और YouTube जैसे App इस टीवी में पहले से इंस्टॉल हैं.

Realme Smart TV के अन्य स्पेसिफिकेशन में बेजल लेस LED डिस्प्ले, क्रोमा बूस्ट पिक्चर इंजन, गूगल असिस्टेंट/क्रोमकास्ट बिल्ट इन, 400 निट्स की पिक ब्राइटनेस, HDR 10 स्टैंडर्ड तक सपोर्ट, 1 जीबी रैम और 8 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज शामिल हैं. टीवी में मीडियाटेक MSD6683 Quad Core प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है. इस स्मार्ट टीवी में 4 स्पीकर सिस्टम के साथ 24 वॉट का आउटपुट मिलेगा. स्पीकर सिस्टम दो फुल-रेंज ड्राइवर्स और दो tweeters से लैस है. ग्राहकों को टीवी में डॉल्बी ऑडियो और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 सपोर्ट भी मिलेगा.

रियलमी ने टीवी के अलावा powerbank2, realme watch, realme buds air neo, realme soundbar भी लॉन्च किए हैं. बड्स एयर नियो को व्हाइट, रेड और ग्रीन वेरिएंट में उतारा गया है. इसके फीचर्स में इंस्टैंट ऑटो कनेक्शन, 13 mm DBB ड्राइवर, 17 घंटे का प्लेबैक, 119.2 ms लो लेटेन्सी शामिल हैं. रियलमी बड्स एयर नियो की कीमत 2999 रुपये है. इसे रियलमी लिंक ऐप के जरिए सेटअप और टच कंट्रोल्स को कस्टमाइज किया जा सकता है. इसके व्हाइट वेरिएंट की बिक्री realme.com और फ्लिपकार्ट पर आज से ही शुरू हो चुकी है.

रियलमी वॉच की कीमत 3999 रुपये है. इसमें 1.4 इंच लार्ज कलर डिस्प्ले, रियल टाइम हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनीटर, 14 स्पोर्ट्स मोड्स, स्मार्ट नोटिफिकेशंस, म्यूजिक एंड कैमरा कंट्रोल जैसे फीचर हैं. इसकी बिक्री 5 जून दोपहर 12 बजे से realme.com और फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी.

कंपनी ने 10000 mAh की रियलमी पावर बैंक 2 को भी लॉन्च किया है. यह ब्लैक और यलो वेरिएंट में उपलब्ध होगी. यह 18 वॉट टू वे क्विक चार्ज, मल्टी डिवाइस क्विक चार्ज उपलब्ध कराती है. इसमें ड्युअल आउटपुट पोर्ट्स, 13 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन, AIoT डिवाइसेज के लिए लो करेंट मोड और नई माइक्रो स्ट्राइप डिजाइन है. रियलमी पावर बैंक 2 की कीमत 999 रुपये है. इसकी बिक्री आज से ही realme.com और फ्लिपकार्ट पर शुरू हो चुकी है. रियलमी ने 100 वाट साउंडबार भी लॉन्च किए हैं. ये 4 स्पीकर और एक सबवूफर के साथ आते हैं.

