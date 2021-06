Realme Laptop First Look: भारत में रियलमी का पहला लैपटॉप जल्द लॉन्च होने के आसार, MacBook Air की याद दिला रहा फर्स्ट लुक

ओप्पो की स्पिन ऑफ रियलमी (Realme) जल्द भारत में अपना पहला लैपटॉप लॉन्च करेगी. और ऐसा लगता है कि वह इसके लिए कुछ प्रेरणा एप्पल से ले रही है. याद कीजिए, कैसे स्टीव जोब्स ने साल 2008 में छोटे पेपर ऑफिस के लिफाफे से निकालकर MacBook Air को पेश किया था, जिससे पूरी दुनिया उसके शानदार लुक और बेहतरीन डिजाइन से आकर्षित हुई थी. रियलमी इंडिया और यूरोप के सीईओ माधव सेठ ने बुधवार को उससे प्रेरणा लेते हुए ट्विटर पर एक स्थिर तस्वीर के जरिए ब्रांड का पहला लैपटॉप उसी तरह के मिलते-जुलते लिफाफे के अंदर रखा लैपटॉप दिखाया. इसमें लैपटॉप का एक छोटा हिस्सा ही दिखाया गया था.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B #realme new product category has a message for you! Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife ? pic.twitter.com/PhPcvn0668

सेठ ने प्रोडक्ट के नाम का जिक्र नहीं किया, न ही कैटेगरी बताई, लेकिन इमेज और साथ में दिया गया बाइनरी कोड, जो Hello World! में बदलता है, वह संकेत देता है. रियलमी पिछले कुछ समय से भारत में लैपटॉप लॉन्च करने के लिए काम कर रही है. हाल ही में, ब्रांड ने कन्फर्म किया कि उसे अपने एक फोरम पर लैपटॉप के लिए कई प्रार्थनाएं मिली हैं. सेठ ने इसकी समयसीमा के बारे में नहीं बताया कि कंपनी देश में अपना पहला लैपटॉप कब लॉन्च करेगी.

टीजर से पता चला है कि इसका डिजाइन MacBook Air के जैसा होगा. रियलमी के लैपटॉप में स्लिम प्रोफाइल है. टीजर से कन्फर्म हुआ है कि लैपटॉप सिल्वर कलरवे में आएगा. इस समय कोई अन्य डिटेल्स साझा नहीं की गई हैं. रियलमी लैपटॉप के साथ किस तरह के सेगमेंट में आ रहा है, इसे लेकर कुछ नहीं बताया गया है.

