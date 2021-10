Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 64MP कैमरा और 12GB रैम समेत हैं कई शानदार फीचर्स, जानिए इसकी खूबियां

Realme GT Neo 2 स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है. यह देश में Realme का तीसरा GT-सीरीज फोन है. इसके पहले GT-सीरीज में Realme GT और Realme GT मास्टर एडिशन आ चुका है. इस नए फोन में 6.62-इंच का Samsung E4 एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है. इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 870 सिस्टम-ऑन-चिप, 64MP ट्रिपल रियर कैमरा और 67W फास्ट चार्जिंग सहित कई शानदार फीचर्स हैं. भारत में Realme GT Neo 2 की कीमत 31,999 रुपये से शुरू होती है और यह 17 अक्टूबर से उपलब्ध होगा.

Realme GT Neo 2 दो वैरिएंट – 8GB/128GB और 12GB/256GB के साथ आता है. इसके अलावा इस स्मार्टफोन को तीन रंगों – Neo Black, Neo Blue, और Neo Green मे खरीदा जा सकता है. इस फोन के बेस मॉडल को भारत में 31,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया है. वहीं, फोन के टॉप-एंड मॉडल की कीमत 35,999 रुपये है.

फोन की बिक्री 17 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से Realme.com, फ्लिपकार्ट और मेनलाइन चैनलों पर शुरू होगी. फ्लिपकार्ट प्लस के मेंबर्स इसे 16 अक्टूबर दोपहर 12:00 बजे से खरीद सकते हैं. Realme फोन पर त्योहारी सीजन में 7,000 रुपये तक की छूट की पेशकश कर रहा है. इसमें बैंक ऑफर, Realme नोट्स शामिल हैं. यह ऑफर सीमित अवधि के लिए फ्लिपकार्ट और Realme.com पर उपलब्ध रहेगा. आप इस नए फोन को 16 अक्टूबर से प्री-बुकिंग भी कर सकते हैं.

(Article : Saurabh Singh)

