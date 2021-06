Realme GT 5G Launch: रियलमी का नया 5G स्मार्टफोन 15 जून को होगा लॉन्च, साथ में आएगा लैपटॉप और टैबलेट

रियलमी 15 जून को एक ग्लोबल इवेंट में अपने डिवाइसेज की लेटेस्ट रेंज को लॉन्च करेगी. कंपनी ने Realme GT 5G के लॉन्च को कन्फर्म किया है. जिसके नए लैपटॉप और टैबलेट के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है. रियलमी इंडिया और यूरोप के सीईओ माधव सेठ ने कई टीजर जारी किए हैं, जिनसे हमें डिवाइसेज के बारे में कुछ जानकारी मिलती है. रियलमी के नए लैपटॉप को Realme Book और टैबलेट को Realme Pad कहा जा सकता है.

फोन के 15 लॉन्च को ग्लोबल लॉन्च होने को कंपनी के सीईओ माधव सेठ ने कन्फर्म किया है. स्मार्टफोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मौजूद होगा. यह फोन चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और इसके ग्लोबल वेरिएंट में समान फीचर्स रहने की उम्मीद है. चीन में, Realme GT में 6.43 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले FHD+ रेजोल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ दिया जाएगा.

The #realmeGT will feature the power-packed Snapdragon 888; a game-changer in the fields of 5G, AI, gaming & photography.

Get ready for this ultimate #FlagshipKiller2021, launching globally on 15th June.#SheerSpeedFlagship pic.twitter.com/e1X5JMBblT

