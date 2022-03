Realme GT 2 और Realme GT 2 Pro स्मार्टफोन्स लॉन्च, जानें कीमत समेत फोन से जुड़ी पूरी डिटेल

Realme GT 2 Pro में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP मेन (Sony IMX 766 सेंसर), 50MP अल्ट्रावाइड-एंगल (Samsung JN1 सेंसर) और दूसरा 40x माइक्रो-लेंस कैमरा है.

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Realme ने आज अपने Realme GT 2 सीरीज़ को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 (MWC 2022) में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है.

Realme GT 2, Realme GT 2 Pro: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Realme ने आज अपने Realme GT 2 सीरीज़ को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 (MWC 2022) में वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया है. इस सीरीज़ के तहत दो मॉडलों, Realme GT 2 और Realme GT 2 Pro को लॉन्च किया गया है. दोनों फोन इस साल जनवरी में चीन में लॉन्च किए गए थे. डिजाइन, सॉफ्टवेयर, रैम, कैमरा और बैटरी कैपिसिटी की बात करें तो ये दोनों ही स्मार्टफोन लगभग समान हैं. हालांकि, pro GT 2 स्मार्टफोन में आपको बेहतर स्क्रीन और फास्टर चिप मिलता है. Motorola Edge 30 Pro स्मार्टफोन लॉन्च, मिलेगा 60MP का सेल्फी कैमरा, जानें कीमत समेत पूरी डिटेल Realme GT 2, Realme GT 2 Pro की कीमतें Realme GT 2 स्मार्टफोन के 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत EUR 549 (लगभग 46,500 रुपये) से शुरू होतr है. वहीं, इसके 12GB/256GB वैरिएंट की कीमत EUR 599 (लगभग 50,500 रुपये) है.

Realme GT 2 Pro की बात करें तो इसके 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत EUR 749 (लगभग 63,300 रुपये) है. वहीं, 12GB/267GB वैरिएंट की कीमत EUR 849.99 (लगभग 71,800 रुपये) तय की गई है.

इसके अलावा, Realme GT 2 के बेस मॉडल को ग्राहक EUR 449 (लगभग 37,900 रुपये) की कीमत पर खरीद सकते हैं. इसी तरह, Realme GT 2 Pro के बेस मॉडल की कीमत EUR 649 (लगभग 54,900 रुपये) है. माधबी पुरी बुच बनीं SEBI की पहली महिला चेयरपर्सन, 3 साल के लिए हुई है नियुक्ति दोनों स्मार्टफोन में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स Realme GT 2 Pro में 6.7 इंच का सैमसंग मेड LTPO AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 1440p या 2k रिज़ॉल्यूशन और होल पंच कट-आउट है. साथ ही इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन भी है.

इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिप है जिसे 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. इसका सॉफ्टवेयर Android 12 पर बेस्ड Realme UI 3.0 है.

फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 65W फास्ट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. इसमें डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ डुअल स्पीकर भी हैं.

GT 2 Pro में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP मेन (Sony IMX 766 सेंसर), 50MP अल्ट्रावाइड-एंगल (Samsung JN1 सेंसर) और दूसरा 40x माइक्रो-लेंस कैमरा है.

वहीं, GT 2 में 120Hz E4 AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 888 चिप है, जबकि बाकी फीचर्स कमोबेश प्रो मॉडल के समान हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.