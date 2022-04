Realme GT 2 Pro भारत में लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स, जानिए क्या है इसमें खास

Realme GT 2 Pro की कीमत 49,999 रुपये से शुरू होती है. यह स्मार्टफोन ग्राहकों के लिए 14 अप्रैल से उपलब्ध होगा.

Realme GT 2 Pro तीन अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है.

Realme GT 2 Pro: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Realme GT 2 Pro को आज भारत में लॉन्च किया है. यह रियलमी का सबसे कम कीमत वाला फ्लैगशिप स्मार्टफोन है. भारत में Realme GT 2 Pro की कीमत 49,999 रुपये से शुरू होती है. यह स्मार्टफोन ग्राहकों के लिए 14 अप्रैल से उपलब्ध होगा. इस स्मार्टफोन में 2K AMOLED डिस्प्ले, हाई रिफ्रेश रेट, AMOLED पैनल, टॉप क्लास कैमरा सेंसर और Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर दिया गया है. Realme GT 2 Pro की भारत में कीमत और उपलब्धता Realme GT 2 Pro के 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत 49,999 रुपये तय की गई है. वहीं, इसके 12GB/256GB वैरिएंट की कीमत 57,999 रुपये है. एचडीएफसी डेबिट, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई और एसबीआई क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का इस्तेमाल करते हुए इस स्मार्टफोन को 5 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. इस स्मार्टफोन को 14 अप्रैल (दोपहर 12 बजे) से Flipkart, Realme.com और मेनलाइन चैनलों पर जाकर खरीदा जा सकता है. Realme GT 2 Pro में मिलेंगे ये फीचर्स Realme GT 2 Pro में 1440p या 2k रेजोल्यूशन और होल पंच कट-आउट के साथ 6.7 इंच का सैमसंग निर्मित LTPO AMOLED डिस्प्ले (1-120Hz) दिया गया है. इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन भी मिलता है. इस स्मार्टफोन में एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिप दिया गया है जिसे 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है. इसमें सॉफ्टवेयर Android 12 पर बेस्ड Realme UI 3.0 है. इस स्मार्टफोन में 5,000mAh की बैटरी दी गई है, जिसमें 65W फास्ट वायर्ड चार्जिंग है. GT 2 Pro में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP मेन (Sony IMX 766 सेंसर), 50MP अल्ट्रावाइड-एंगल (Samsung JN1 सेंसर), और 40x माइक्रो-लेंस कैमरा दिया गया है. Realme ने पुष्टि की है कि GT 2 Pro को तीन साल का प्रमुख OS और चार साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा.

