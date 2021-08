Realme Dizo Watch: हाथ की यह घड़ी बताएगी ऑक्सीजन का लेवल, कोरोना काल में रियलमी ने लॉन्च की सेहत पर नजर रखने वाली स्मार्टवॉच

Realme Dizo Watch Launched in India: रियलमी के टेक लाइफ ब्रांड Dizo ने भारत में अपनी पहली स्मार्टवॉच को लॉन्च किया है. स्मार्टवॉच का नाम Dizo Watch है. डिवाइस एक बार चार्ज करने पर 12 दिन तक की बैटरी लाइफ दे सकता है. इसके मेन फीचर्स में लाइव वॉच फेस, ब्लड ऑक्सजीन SpO2, 90 स्पोर्ट्स मोड और हर्ट रेट की मॉनेटरिंग शामिल है. स्मार्टवॉच डस्ट और वाटर रसिस्टेंट है और IP68 सर्टिफिकेशन के साथ आती है.

Realme Dizo स्मार्टवॉच की भारतीय बाजार में कीमत 3,499 रुपये है. इसे शुरुआती तौर पर 2,999 रुपये में पेश किया गया है. स्मार्टवॉच की सेल 6 अगस्त को दोपहर 12 बजे फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी. स्मार्टवॉच ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी. यह देश में चुनिंदा रिटेल स्टोर्स के जरिए भी उपलब्ध कराई जाएगी.

स्मार्टवॉच में 1.4 इंच का TFT डिस्प्ले 320×320 पिक्सल के साथ मौजूद है. इसमें ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, रियल टाइम हर्ट रेट मॉनिटर, एक्टिविटी ट्रैकिंग फीचर्स, 90 स्पोर्ट्स मोड, रनिंग, साइकलिंग, बास्केटबॉल, योगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्री वर्कआउट की सुविधा है. स्मार्टवॉच केलोरी कंसप्शन, एक्सरसाइज अवधि को भी ट्रैक करती है.

Windows 365: भारत में यूजर्स के लिए क्लाउड PC प्लेटफॉर्म की कीमत का एलान, किसी भी डिवाइस पर चलेगा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम

हालांकि, वॉच को मेडिकल अप्रूवल नहीं मिला है और इसे डाइग्नोसिस और इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. स्मार्टवॉच को इस्तेमाल करने के लिए, व्यक्ति को iOS और एंड्रॉयड पर उपलब्ध रियलमी लिंक ऐप को डाउनलोड करना होगा.

स्मार्टवॉच में उपलब्ध एकमात्र कनेक्टिविटी ऑप्शन ब्लूटूथ v5.0 सपोर्ट है. डिवाइस में मैगनेटिक चार्जिंग केस मौजूद है, जिसकी मदद से एक कंपैटिबल क्रेडल के जरिए पावर सप्लाई की मदद ली जा सकती है. इसमें 314 mAh की बैटरी दी गई है. डिवाइस 257.6×35.7×12.2mm और 38 ग्राम वजन के साथ आती है. एक बार चार्ज करने पर स्मार्टवॉच 12 दिनों तक चल सकती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.