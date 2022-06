Realme C30 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, 5000mAh की बैटरी के साथ मिलेंगे कई फीचर्स, कीमत 8 हजार से भी कम

भारत में Realme C30 की कीमत 7,499 रुपये से शुरू होती है और इसे आप 27 जून से खरीद सकते हैं.

Realme ने आज भारत में अपने एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Realme C30 को लॉन्च कर दिया है.

Realme C30 Smartphone: Realme ने आज भारत में अपने एंट्री-लेवल स्मार्टफोन Realme C30 को लॉन्च कर दिया है. यह Realme की C-सीरीज़ के तहत आने वाला स्मार्टफोन है. इसमें Realme C31 और Realme C35 जैसे स्मार्टफोन शामिल हैं. यह स्मार्टफोन 10,000 रुपये से कम के प्राइस सेगमेंट में आता है और इसमें बेहतर डिजाइन के साथ 5,000mAh की बैटरी जैसे फीचर्स मिलते हैं. भारत में Realme C30 की कीमत 7,499 रुपये से शुरू होती है और इसे आप 27 जून से खरीद सकते हैं. Inox Green Energy Services लाएगी 740 करोड़ का IPO, SEBI में दाखिल किए कागजात भारत में Realme C30 की कीमत और उपलब्धता Realme C30 स्मार्टफोन के 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 7,499 रुपये से शुरू होती है. 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला वैरिएंट 8,299 रुपये में आता है. स्मार्टफोन की बिक्री 27 जून (दोपहर 12 बजे) से रियलमी डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट और मेनलाइन चैनलों पर शुरू होगी. बता दें कि Realme C31 3GB/32GB की कीमत 9,299 रुपये और 4GB/64GB की कीमत 9,999 रुपये है. 2022 Maruti Suzuki Brezza की बुकिंग आज से शुरू, टोकन अमाउंट 11,000 रुपये, चेक डिटेल Realme C30 में मिलेंगे ये फीचर्स Realme C30 में एक अन-स्पेसिफाइड रिज़ॉल्यूशन का 6.5-इंच डिस्प्ले और वाटरड्रॉप-स्टाइल नॉच है. इसमें 5MP का सेल्फी शूटर है. Realme में पैनल टाइप या स्क्रीन प्रोटेक्शन का भी जिक्र नहीं है.

इस स्मार्टफोन में 8-कोर 12nm Unisoc T612 चिप है, जो कि Realme C31 में भी है. आपको इसमें 3GB तक रैम और 32GB तक का UFS2.2 स्टोरेज मिलता है. यह एक डेडिकेटेड माइक्रो-एसडी कार्ड स्लॉट के माध्यम से 1TB तक एक्सपेंडेबल है.

सॉफ्टवेयर एंड्रायड 11 पर बेस्ड Realme UI गो एडिशन है. इसमें 10W माइक्रो-यूएसबी चार्जिंग के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

फोटोग्राफी के लिए, C30 में f / 2.0 अपर्चर के साथ रियर पर सिंगल 8MP कैमरा है और इसमें 1080P / 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है.

Realme C30 में “वर्टिकल स्ट्राइप” डिज़ाइन दिया गया है. कई अन्य Realme फोन की तरह, C30 भी बहुत स्लीक (8.5mm) और हल्का (182g) है. इसे तीन रंगों में पेश किया गया है- लेक ब्लू, बैंबू ग्रीन और डेनिम ब्लैक.

