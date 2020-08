Realme C12 भारत में 18 अगस्त को होगा लॉन्च, स्मार्टफोन में होगी 6,000mAh की बड़ी बैटरी

Realme C12 भारत में 18 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है. यह कंपनी की ओर से बजट कैटेगरी में लाया जाएगा. स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ LED फ्लैश दी जाएगी. इसमें 6,000mAh का बैटरी दी जाएगी. Realme C12 के रियर में फिंगप्रिंट सेंसर दिया जाएगा. यह फोन Realme C11 का अपग्रेड होगा जिसे भारत में पिछले महीने लॉन्च किया गया था. Realme C12 के लॉन्च होने से पहले आइए जानते हैं कि इसकी कीमत और स्पेसिफिकेशन्स क्या रह सकती हैं.

Realme C12 की भारतीय बाजार में कीमत को लेकर कुछ आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कहा गया है. हाालंकि, यह फोन Realme C11 का अपग्रेड होगा, इसलिए इसकी कीमत उसके मुकाबले ज्यादा रहने की उम्मीद है. Realme C11 को भारतीय बाजार में 7,499 रुपये की कीमत के साथ एकमात्र 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए लॉन्च किया गया है. रियलमी ने Realme C12 को 1,899,000 IDR (लगभग 9,600 रुपये) में लॉन्च किया गया है.

कंपनी के टीजर के मुताबिक, इस स्मार्टफोन में 6,000mAh की बैटरी है जिससे 57 दिन तक चलने का दावा किया गया है. यह 46 घंटे का टॉकटाइम और 60 घंटे का म्यूजिक प्लेबैक एक बार चार्ज करने पर दे सकता है. इसमें सुपर वावर सेविंग मोड भी है, जिससे केवल पांच फीसदी चार्जिंग पर 2.45 घंटे की वीडियो कॉलिंग तक का दावा है. एक शुरुआती टीजर में फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देने की बात भी सामने आई है. इसके साथ LED फ्लैश के साथ रियर में फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद होगा.

रियलमी की वेबसाइट पर जाकर यह कन्फर्म होता है कि फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फीचर्स के साथ आएगा जिनमें सुपर नाइटस्केप, अल्ट्रा मैक्रो और पोर्टरेट मोड शामिल है. फोन के इंडोनेशिया लॉन्च से पता चला है कि इसमें मीडिया टेक हेलियो G35 SoC प्रोसेसर के साथ 3GB की रैम और 32GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया जाएगा.

