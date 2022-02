Realme 9 Pro 5G और Realme 9 Pro+ 5G लॉन्च, शानदार कैमरे के साथ मिलेंगे कई बेहतरीन फीचर्स, चेक करें डिटेल

भारत में Realme 9 Pro+ 5G की कीमत 24,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं, Realme 9 Pro की शुरूआती कीमत 17,999 रुपये है.

Realme ने आज भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन Realme 9 Pro 5G और Realme 9 Pro+ 5G को लॉन्च कर दिया है.

Realme 9 Pro 5G & Realme 9 Pro+ 5G: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Realme ने आज भारत में अपने दो नए स्मार्टफोन Realme 9 Pro 5G और Realme 9 Pro+ 5G को लॉन्च कर दिया है. ये मिड-रेंज फोन हैं जिनमें आकर्षक “लाइट शिफ्ट” डिज़ाइन और स्पेक शीट हैं. इसमें हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और हाई रिज़ॉल्यूशन कैमरा मिलता है. भारत में Realme 9 Pro+ 5G की कीमत 24,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं, Realme 9 Pro की शुरूआती कीमत 17,999 रुपये है. Realme 9 Pro+ 5G 21 फरवरी से और Realme 9 Pro 23 फरवरी से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा. Poco M4 Pro 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च; देखिए कीमत, फीचर्स और उपलब्धता समेत हर जरूरी डिटेल Realme 9 Pro 5G और Realme 9 Pro+ 5G की भारत में कीमत और उपलब्धता 9 Pro के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन की कीमत 17,999 रुपये है. कंपनी का कहना है कि यह इंट्रोडक्टरी कीमत है, जिसका मतलब है कि आगे इनकी कीमत में बदलाव हो सकता है. 9 Pro स्मार्टफोन के 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत 20,999 रुपये तय की गई है.

9 Pro+ तीन कॉन्फ़िगरेशन में आएगा. इसके 6GB/128GB वाले वैरिएंट की कीमत 24,999 रुपये में, 8GB/128GB वाले वैरिएंट की कीमत 26,999 रुपये और 8GB/256GB वाले वैरिएंट की कीमत 28,999 रुपये तय की गई है. Realme 9 Pro 23 फरवरी (दोपहर 12 बजे) से ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा. वहीं, Realme 9 Pro+ को 21 फरवरी (दोपहर 12 बजे) से खरीदा जा सकेगा. दोनों फोन फ्लिपकार्ट, रियलमी डॉट कॉम और मेनलाइन चैनलों पर बेचे जाएंगे. लॉन्च ऑफर्स में फ्लिपकार्ट और रियलमी डॉट कॉम पर एचडीएफसी बैंक कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने पर 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट शामिल है. Apple को तगड़ा कंपटीशन दे रही Samusng, इन डिवाइसेज में 5 साल तक मिलेंगे अपडेट्स दोनों स्मार्टफोन में मिलेंगे शानदार फीचर्स Realme 9 Pro और Realme 9 Pro+ का डिज़ाइन एक जैसा है. दोनों फोन के सनराइज ब्लू वैरिएंट में एक लाइट शिफ्ट डिज़ाइन है. कंपनी का कहना है कि UV लाइट के संपर्क में आने पर इनके बैक पैनल का रंग (हल्के नीले से लाल तक) बदलेगा. हमने Vivo के हाल ही में लॉन्च किए गए V23 सीरीज फोन पर भी कुछ ऐसा ही फीचर देखा है. Realme इस फोन को नॉन-कलर चेंजिंग ग्रीन और ब्लैक वेरिएंट में भी पेश करेगा. दोनों फोन Android 12 पर बेस्ड हैं. इसके अलावा, इन स्मार्टफोन्स में कई अंतर भी हैं, जिनके बारे में हमने यहां बताया है. Realme 9 Pro+ 6.4-इंच 1080p सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ आता है. बायोमेट्रिक्स को इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर द्वारा कंट्रोल किया जाता है. यह फोन भी बिल्ट-इन हार्ट रेट सेंसर के साथ आता है.

9 प्रो + में मीडियाटेक डाइमेंशन 920 चिप है जिसे 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यह 60W सुपरडार्ट फास्ट चार्जिंग और 4,500mAh की बैटरी के साथ आता है.

फोटोग्राफी के लिए, 9 Pro+ पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है जिसमें 50MP मेन Sony IMX766 सेंसर के साथ f / 1.8 लेंस के साथ OIS, 8MP अल्ट्रावाइड-एंगल और दूसरा 2MP मैक्रो शूटर है. फ्रंट में 16MP का सेल्फी कैमरा है.

Realme 9 में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.6-इंच 1080p IPS LCD डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिप, ट्रिपल रियर कैमरा (64MP + 8MP अल्ट्रावाइड + 2MP मैक्रो), 16MP सेल्फी शूटर, 5,000mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. बायोमेट्रिक्स के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गाय है.

