Realme 8 Series Launch in India: कब और कहां देखें लॉन्च इवेंट, जानें संभावित स्पेसिफिकेशन्स

Realme 8 Series India Launch when and where to watch livestream: Realme 8 और Realme 8 Pro बुधवार को भारत में लॉन्च होंगे. इन मिड रेंज डिवाइसेज में AMOLED डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग और एक बड़ा स्क्रीन मिलेगा. यह Realme 7 सीरीज के बाद आ रही है, जो सितंबर 2020 में लॉनेच हुई थी. कंपनी ने पहले ही कन्फर्म किया था कि Realme 8 Pro में 108 मेगापिक्सल का प्राइमेरी रियर कैमरा मौजूद होगा.

Realme 8 सीरीज का इंडिया लॉन्च इवेंट भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. इस इवेंट को यूट्यूब पर रियलमी इंडिया के आधिकारिक चैनल के जरिए देखा जा सकेगा.

Realme 8 में 6.4 इंच का डिस्प्ले रहने को लेकर कंपनी पहले से कन्फर्म कर चुकी है. फोन में सुपर AMOLED डिस्प्ले होगा, जो Realme Narzo 30 Pro से अलग है. कंपनी ने डिस्प्ले के रेजोल्यूशन के बारे में बताया नहीं है, लेकिन डिवाइस में फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन होने की उम्मीद है.

स्मार्टफोन में मीडिया टेक हेलियो G95 गेमिंग प्रोसेसर मौजूद होगा. Xiaomi Redmi Note 10S के ग्लोबल वेरिएंट में समान प्रोसेसर मौजूद थी. रियलमी ने यह भी कन्फर्म किया कि मिड रेंज डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी है. हाल ही में आए टीजर के मुताबिक, यूजर्स को स्मार्टफोन के साथ 30W डार्ट चार्जर मिलेगा.

फोन के बैक में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर शामिल है. कैमरा सेंसर्स के बारे में बाकी की जानकारी के बारे में अभी पता नहीं चला है. जैसा बताया गया था, Realme 8 Pro 108 मेगापिक्सल के सैमसंग HM2 प्राइमेरी कैमरा सेंसर के साथ आएगा.

स्टैंडर्ड वर्जन में 5,000mAh की बैटरी मौजूद रहेगी. रियलमी द्वारा जारी एक टीजर के मुताबिक, यूजर्स को स्मार्टफोन के साथ एक 30W का डार्ट चार्जर भी मिलेगा. प्रो वर्जन में 4,500mAh की बैटरी 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मिलने की उम्मीद है.

