Realme 6 Pro और Realme 6 भारत में लॉन्च; दोनों फोन में 4 कैमरे, जानें कीमत और फीचर्स

Realme 6 Pro और Realme 6 को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. दोनों नए स्मार्टफोन होल-पंच डिस्प्ले डिजाइन के साथ आते हैं. Realme 6 Pro में जहां डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप दिया गया है, वहीं Realme 6 में सिंगल सेल्फी कैमरा मौजूद है. स्मार्टफोन्स में पहले से Realme UI दिया गया है जो एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है. Realme 6 Pro भारत में पहला स्मार्टफोन है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन द्वारा डेवलप NavIC को सपोर्ट करता है.

Realme 6 Pro के 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये रखी गई है. इसके अलावा 6GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन को 17,999 रुपये और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 18,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. Realme 6 Pro खरीदारी के लिए 13 मार्च को दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगा. फोन की बिक्री फ्लिपकार्ट, Realme.com वेबसाइट और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स से होगी.

Realme 6 की भारत में कीमत 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल के लिए 12,999 रुपये है. फोन का 6GB RAM+64GB स्टोरेज वेरिएंट 14,999 रुपये और 8GB RAM + 128GB स्टोरेज ऑप्शन 15,999 रुपये में मिलेगा. Realme 6 को 11 मार्च को दोपहर 12 बजे से खरीदा जा सकेगा.

Realme 6 Pro में क्वॉड कैमरा सेटअप है जिसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर मौजूद है. इसके अलावा स्मार्टफोन में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर, 12 मेगापिक्सल का टेलिफोटो शूटर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर दिया होगा. इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी होगा.

सेल्फी और वीडियो चैट के लिए Realme 6 Pro में डुअल सेल्फी कैमरा है जिसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर दिया गया है.

Realme 6 में भी क्वॉड कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर के साथ बाकी दो कैमरे 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं. सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है.

Realm 6 Pro डुअल सिम (नैनो) फोन है, जिसमें 6.6 इंच का फुल एचडी प्लस अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है. इसके साथ फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 720G SoC प्रोसेसर दिया गया है. Realme 6 Pro में 64GB और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज मौजूद है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11ac, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, NavIC और यूएसबी टाइप सी-पोर्ट दिया गया है. स्मार्टफोन में 4,300mAh की बैटरी है जो 30W VOOC फ्लैश चार्ज 4.0 फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है. फोन 163.8×75.8×8.9mm और 202 ग्राम वजन के साथ आता है.

Realme 6 में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले के साथ 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो और कॉर्निंग ग्लास 3 प्रोटेक्शन दिया गया है. इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर मीडिया टेक हेलियो G90T SoC प्रोसेसर दिया गया है. Realme 6 में 64GB और 128GB के स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 256GB तक बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G VoLTE, वाई-फाई 802.11ac, ब्लूटूथ v5.0, GPS/ A-GPS और यूएसबी टाइप सी पोर्ट है. स्मार्टफोन में 4,300mAh की बैटरी है जो 30W फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है. फोन 162.1×74.8×8.9mm और 191 ग्राम वजन के साथ आता है.

रियलमी ने नए फोन के साथ Realme Band को भी लॉन्च किया है. इसमें हर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ कलर डिस्प्ले भी दिया गया है. इस बैंक का भारतीय बाजार में मुकाबला Mi Band 4 से रहेगा. इसमें USB डायरेक्ट चार्ज और स्मार्ट नोटिफिकेशन का भी फीचर मौजूद है. Realme Band को रियलमी लिंक ऐप का इस्तेमाल करके एंड्रॉयड स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट किया जा सकता है. फिटनेस बैंड में क्रिकेट मोड भी दिया गया है.

रियलमी बैंड की भारतीय बाजार में कीमत 1,499 रुपये है. यह फिटनेस बैंड ब्लैक, ग्रीन, येलो स्ट्रैप कलर ऑप्शन्स में आता है. बैंड में स्मार्ट नोटिफिकेशन और फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे ऐप को सपोर्ट करता है. बैंड में 90mAh की बैटरी दी गई है जिससे कंपनी का छह से नौ दिन तक चलने का दावा है.

