डिजिटल पेमेंट चैनल्स की सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए RBI लाएगा कंट्रोल डायरेक्शंस, यूजर्स को भी होगा फायदा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बैंक रेगुलेटेड एंटिटीज के लिये डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल डायरेक्शंस पेश करेगा. दास ने मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि इस कदम से डिजिटल पेमेंट चैनलों की सुरक्षा में सुधार होगा और यूजर्स के लिये सुविधा भी बेहतर होगी.

आरबीआई गवर्नर ने कहा, ‘‘इन दिशानिर्देशों में उत्कृष्ट कंपनी संचालन की जरूरतें और इंटरनेट एवं मोबाइल बैंकिंग, कार्ड से भुगतान आदि जैसे माध्यमों के आम सुरक्षा नियंत्रणों पर कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स के क्रियान्वयन व निगरानी की व्यवस्थाएं होंगी.’’ उन्होंने कहा कि इस बारे में सार्वजनिक सुझाव के लिये जल्दी ही ड्राफ्ट दस्तावेज पेश किया जायेगा.

आरबीआई गवर्नर द्वारा यह घोषणा ऐसे समय की गयी है, जब महज एक दिन पहले रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्रेडिट कार्ड जारी करने व नयी डिजिटल सेवाएं शुरू करने से फिलहाल रोक लगा दी है. बैंक में पिछले दो साल के दौरान सेवाओं में व्यवधान की कई घटनाएं सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई की है.

दास ने एचडीएफसी बैंक पर कार्रवाई को लेकर कहा कि डिजिटल बैंकिंग में लोगों का भरोसा बनाये रखने के लिये यह कार्रवाई की गयी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर बैंकों को अधिक निवेश करने की जरूरत है. दास ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में हाल ही में आये व्यवधान को लेकर भी अध्ययन कर रहा है.

आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि एचडीएफसी बैंक के मामले में पहले भी इस तरह की दिक्कतें आयी हैं. डिजिटल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक की उपस्थिति अच्छी-खासी है. हमें कुछ कमियों को लेकर चिंताएं हैं. यह आवश्यक है कि एचडीएफसी बैंक अब और विस्तार करने से पहले अपनी आईटी प्रणाली को मजबूत करे. हम डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हजारों-लाखों उपभोक्ताओं को एक ही साथ घंटों के लिये समस्याओं से जूझने के लिये नहीं छोड़ सकते हैं, विशेषकर वह भी तब… जब हम डिजिटल बैंकिंग पर इतना जोर दे रहे हैं. डिजिटल बैंकिंग में लोगों के भरोसे को बरकरार रखा जाना चाहिये.

