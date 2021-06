Qualcomm Snapdragon 888 Plus: क्वॉलकम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Qualcomm Snapdragon 888 Plus Launched: Qualcomm ने मंगलवार को अपना नया फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर लॉन्च किया है. यह चिप स्नैपड्रैगन 888 के बाद आई है और अब कंपनी का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, जो आने वाले कई फ्लैगशिप फोन्स में मौजूद रहेगा. इसके नए फीचर्स में 3GHz प्राइम CPU कोर, बेहतर AI इंजन शामिल हैं.

नए क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 888 प्लस में 64 बिट Qualcomm Kryo 680 CPU 3GHz की क्लॉक स्पीड के साथ है. 5G कनेक्टिविटी के लिए, चिपसेट में इन-बिल्ट स्नैपड्रैगन X60 5G Modem-RF के साथ ग्लोबल 5G मल्टी सिम सपोर्ट है. इसकी स्पीड 7.5Gbps (डाउनलोड) और 3Gbps (अपलोड) है.

5nm आर्किटेक्चर चिपसेट में फास्टकनेक्ट 6900 भी है. और यह वाईफाई 6E, वाईफाई 6, वाईफाई 5, वाईफाई 802.11/a/b/g/n, ब्लूटूथ 5.2 and यूएसबी 3.1 को सपोर्ट करता है. यह 4K डिस्प्ले आउटपुट तक को 60 फ्रेम्स प्रति सेकेंड और 144 Hz पर QHD+ रेजोल्यूशन आउटपुट पर सपोर्ट कर सकता है.

क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 888 प्लस बहुत तरह से पिछले साल के स्नैपड्रैगन 888 की तरह है. सिर्फ मेन क्लोक स्पीड को छोड़कर, जिसे अब 2.995Ghz से बढ़ाकर 3GHz तक कर दिया गया है. नया छठीं जनरेशन का Qualcomm Hexagon 780 AI प्रोसेसर है, जो अब 32 TOPS तक की स्पीड डिलीवर करता है, जो पुराने 888 में 26 TOPS थी.

बाकी चिपसेट बड़े तौर पर समान है, जिसमें समान Adreno 660 GPU शामिल है, जो स्नैपड्रैगन 888 में भी मौजूद था.

स्नैपड्रैगन 888 प्लस कई ब्रांड्स के फ्लैगशिप फोन्स पर जल्द दिखेगा. Asus, Motorola, Xiaomi और Vivo ने अपने आने वाले फ्लैगशिप फोन्स में 888 प्लस चिप की मौजूदगी को कन्फर्म किया है. इनमें कुछ फोन्स 2021 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किए जा सकते हैं.

