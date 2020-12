Qualcomm Snapdragon 888: क्वॉलकम का स्मार्टफोन्स के लिए नया प्रोसेसर; जानें स्पीड, फोटोग्राफी, AI से जुड़ी सभी खासियत

क्वॉलकम ने अपने नए प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 का एलान किया है. यह प्रोसेसर 2021 की शुरुआत से आने वाले नए स्मार्टफोन्स में होगा. स्नैपड्रैगन 888 में 25 फीसदी तक तेज CPU परफॉर्मेंस और 35 फीसदी तक ज्यादा तेज ग्राफिक्स के साथ 7.5 Gbps तक की डाउनलोड स्पीड मिलती है. क्वॉलकम ने नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 ऐसे समय में लॉन्च किया है, जब महामारी और आर्थिक अनिश्चित्ता की वजह से लोग प्रीमियम स्मार्टफोन्स खरीदने से बच रहे हैं. हालांकि, क्वॉलकम का मानना है कि भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन्स की मांग नहीं घटी है. क्वॉलकम ने कहा कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बड़ी मांग है, जिसमें भारत भी शामिल है.

क्वॉलकम के स्नैपड्रैगन 888 वाले डिवाइसेज में कई चीजें बेहतर होंगी. फोटोग्राफी, आर्टिफिशियल एंटीलिजेंस और गेमिंग क्षेत्रों में कई सुधार शामिल हैं.

स्नैपड्रैगन 888 में ट्रिपल इमेज सिंगल प्रोसेसर (ISP) हैं. यह तीन 4K HDR वीडियो स्ट्रीम या टीन 28 मेगापिक्सल की फोटो एसाथ 2.7 गीगापिक्सल तक की प्रोसेसिंग स्पीड पर लेने को सपोर्ट करता है. पहले के मुकाबले 35 फीसदी सुधार है. इसके अलावा कंपनी के मुताबिक, इससे ज्यादा ब्राइट फोटो अंधेरे में भी आ जाएगी.

स्नैपड्रैगन 888 में क्वॉलकम का 6th जेनरेशन AI इंजन के साथ Hexagon 780 AI प्रोसेसर है. इसमें 26 ट्रिलियन ऑपरेशंस प्रति सेकेंड (TOPS) और पिछली जनरेशन के मुकाबले तीन गुना तक प्रति वॉट सुधार है.

स्नैपड्रैगन 888 पहला प्रोसेसर है जो मोूबाइल डिवाइसेज पर वेरिएबल रेट शेडिंग (VRS) इनेबल करेगा जिससे 30 फीसदी तक तेज गेम रेंडरिंग हो सकेगी.

जल्द लॉन्च होने जा रहे इन स्मार्टफोन्स में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मौजूद होगा:

इसके अलावा कुछ और आने वाले फोन्स में यह प्रोसेसर मौजूद रहेगा. कुछ बड़े ब्रांड जिनमें प्रोसेसर होगा, उनमें सैमसंग का अगला Galaxy S21 और OnePlus 9 शामिल हैं. क्वॉलकम ने यह भी कन्फर्म किया कि Asus, Black Shark, LG, लेनोवो, Meizu, मोटोरोला और Sharp ब्रांड्स में भी नया प्रोसेसर दिया जाएगा.

