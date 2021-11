PUBG New State Game नए अवतार के साथ भारत में लॉन्च, जानिए इससे जुड़ी दिलचस्प और जरूरी बातें 10 प्वाइंट्स में

PUBG New State Game: गेमिंग का शौक रखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. PUBG गेम को नए रूप में भारत समेत 200 से ज्यादा देशों में फाइनली लॉन्च कर दिया गया है. PUBG: New State को अब Android और iOS डिवाइसों पर डाउनलोड कर खेला जा सकता है. पबजी के चाहने वाले लोग इस गेम का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. Krafton की नेक्स्ट-जेनरेशन बैटल रॉयल गेम PUBG: New State को लेकर उत्साह इतना ज्यादा था कि इसके सर्वर शुरुआत में ही डाउन हो गए, जिसके कारण लॉन्चिंग में देरी हुई.

सर्वर डाउन की वजह से लॉन्चिंग में हो गई देरी

PUBG: New State को भारत में सुबह 9:30 बजे से लॉन्च किया जाना था, लेकिन इस दौरान कई लोग इस गेम को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. दरअसल, सर्वर में आ रही दिक्कतों के चलते ऐसा हुआ था. क्राफ्टन ने जल्द ही तकनीकी खराबी की पुष्टि की और इसके लॉन्च टाइम को बढ़ाकर 11.30 कर दिया गया. अब इस गेम को सभी यूजर एक्सेस कर सकते हैं.

यहां हमने इस गेम के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई है, जिसकी मदद से आप इस अपडेटेड पबजी गेम को समझ सकते हैं.

