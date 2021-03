PUBG Mobile: चीन के बाहर अब तक 100 करोड़ बार डाउनलोड हुआ पबजी, अब भी इन दोनों गेम्स से है पीछे

स्मार्टफोन पर गेम खेलने वाले PUBG Mobile से बखूबी परिचित होंगे. यह गेम कितना पॉपुलर है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि चीन के बाहर अब तक यह 100 करोड़ बार डाउनलोड हो चुका है. पबजी ने यह उपलब्धि लांच होने के महज तीन साल के भीतर हासिल की है. इसे 2018 में वर्ल्डवाइड लांच किया गया था. चीन की तकनीकी कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी Tencent ने इसकी जानकारी दी कि पबजी को चीन से बाहर 100 करोड़ डाउनलोड लेवल पार कर लिया है. डाउनलोड्स के मामले में अब यह गेम सिर्फ Kiloo Games Subway Surfers और किंग डिजिटल एंटरटेनमेंट के Candy Crush Saga से पीछे है. भारत में पबजी पर प्रतिबंध लगा हुआ है.

महाराष्ट्र में 28 मार्च की रात से नाइट कर्फ्यू का एलान, राज्य सरकार ने होली को लेकर जारी किए निर्देश

करीब तीन साल पहले टेंसेंट ने Playerunknown’s Battlegrounds के मोबाइल वर्जन के रूप में पबजी को लांच किया था और तब से यह प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लिए चुनौती बना हुआ है और इसे कोई पछाड़ नहीं सकी है. भारत में इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है. पिछले साल सुरक्षा को लेकर उपजी चिंताओं के चलते केंद्र सरकार ने कई चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित किया था. इस गेम में कई खिलाड़ी अलग-अलग जगहों से एक समय पर ही खेलते हैं और जीत के लिए किसी एक खिलाड़ी को बाकी सभी को समाप्त करना होता है.

पबजी ने डाउनलोड्स के मामले में 100 करोड़ का मार्क छू लिया है लेकिन अभी भी यह दो गेम से पीछे हैं. पबजी से आगे Kiloo Games Subway Surfers और किंग डिजिटल एंटरटेनमेंट का कैंड्री क्रश सागा है. पबजी को लांच करने वाली कंपनी टेंसेंट दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है और उसका रेवेन्यू दुनिया में सबसे अधिक है. इस कंपनी का एक और पॉपुलर गेम है, पीसकीपर एलाइट. कंपनी ने डाउनलोड्स रिकॉर्ड के अलावा एक और जानकारी दी कि चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2020) में उसका रेवेन्यू 29 फीसदी बढ़ गया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.