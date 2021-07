PUBG के भारतीय वर्जन में आएंगे कई नए फीचर, BGMI में एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए Krafton-Tesla में हुई डील

Battlegrounds Mobile India Update: PUBG के भारतीय वर्जन बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में एक्सलूसिव इन-गेम कंटेंट लाया जाएगा. इनमें गीगा फैक्ट्री, मॉडल Y आदि शामिल हैं. नया कंटेंट गेम के जुलाई अपडेट का हिस्सा होगा, जो बैटग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के लिए जुलाई में उसके लॉन्च के बाद से पहला बड़ा अपडेट होगा. इसमें कई नए गेमप्ले फीचर्स भी दिए गए हैं, जिनमें नए हथियार, एक मिशन एग्नीशियन मोड, चैलेंज प्वॉइंट सिस्टम शामिल हैं. चैलेंज प्वॉइंट सिस्टम में प्लेयर्स को रिवॉर्ड भी मिलेंगे. इसके लिए Krafton और एलन मस्क की टेस्ला के बीच समझौता होने जा रहा है.

यह बात साफ नहीं है कि क्या यह सीमित अवधि का इवेंट है या लंबी अवधि का है. एक बार अपडेट लाइव होने के बाद, प्लेयर्स चार तय लोकेशन पर टेस्ला की गीगाफैक्ट्री को एक्सेस कर सकेंगे. वे टेस्ला मॉडल Y के उत्पादन को शुरुआत से देख सकेंगे. तैयार व्हीकल उनके द्वारा ड्राइव करने के लिए भी उपलब्ध होगा. Krafton ने कन्फर्म किया है कि इसमें टेस्ला का मशहूर ऑटोपायलट फीचर भी शामिल होगा. इसके साथ गेम में सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला सेमी भी होगा, जिसमें मैप के चुनिंदा क्षेत्रों में सप्लाई बॉक्स होंगे. प्लेयर्स कॉम्बैट सप्लायज हासिल करने के लिए इसके साथ इन्टरेक्ट कर सकेंगे.

टेस्ला की पार्टनरशिप के साथ, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के जुलाई अपडेट में नए हथियार, मोड और कई फीचर्स आएंगे, जिनकी मदद से गेमप्ले बेहतर बनेगा. प्लेयर्स अपनी gyroscope sensitivity को चेंज और थर्ड पर्सन प्रसपेक्टिव (TPP) को ट्यून कर सकेंगे. क्राफ्टन और डिवाइसेज में 90FPS का सपोर्ट भी ला रहा है, जिसके साथ वे लो-एंड डिवाइसेज के लिए नया ग्राफिकल ऑप्शन भी पेश करेगा.

क्लासिक मोड में अब MG3 नाम का नया फीचर होगा. यह लाइट मशीन गन है, जो 6X तक स्कॉप ले जा सकती है. गेम में प्लेयर्स अपने स्क्वाड के सदस्यों को मेडिकल आइटम्स भी दे सकेंगे.

