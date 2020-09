PUBG का भारतीय अल्टरनेटिव FAU-G अक्टूबर में होगा लॉन्च, गलवान घाटी पर लेवल शामिल

एक भारतीय कंपनी जल्द ही बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के साथ समझौता करके एक बैटल रॉयल मोबाइल वीडियो गेम लॉन्च करने जा रही है. यह चीनी टेक कंपनी Tencent की लोकप्रिय प्लेयर अननॉन बैटलग्राउंड (PUBG) पर बैन के बाद उसका विकल्प बनेगी. कंपनी के को-फाउंडर विशाल गोंडाल के मुताबिक बेंगलुरू में बेस्ड nCore गेम्स अक्टूबर के आखिर तक अपनी फीयरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स (FAU-G) गेम लॉन्च करेगी.

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोंडाल ने कहा कि कुछ महीने से इस गेम पर काम चल रहा था. उन्होंने बताया कि इस गेम का पहला लेवल गलवान घाटी पर आधारित होगा. जून में गलवान घाटी में विवादित बॉर्डर की जगह पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जो हिमालय में स्थित हैं, और इसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी.

भारत ने इसके बाद से चीनी टेक कंपनियों पर लगातार हमला किया है जो भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था पर हावी हैं. इसी सिलसिले में मोदी सरकार ने बुधवार को 118 मोबाइल ऐप्लीकेशन पर बैन लगा दिया. सूचना और प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है.

इस लिस्ट में PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work और WeChat reading समेत ज्यादातर चीनी ऐप शामिल हैं. कहा गया कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं.

Teachers’s Day 2020: अपने शिक्षकों को भेजें WhatsApp स्टीकर्स, ऐसे करें डाउनलोड

गोंडाल ने कहा कि nCore की गेम फौजी जिसका मतलब सोल्जर है. इसका लक्ष्य भारत की देशभक्ति का काम करना है और इसके नेट रेवेन्यू का 20 फीसदी हिस्सा सरकार समर्थित ट्रस्ट में जाएगा जो अपनी ड्यूटी पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को सपोर्ट करता है.

गोंडाल ने बताया कि अभिनेता अक्षय कुमार जो एक सेना के अधिकारी के बेटे हैं और जिन्हें भारतीय सैनिकों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है और जो ट्रस्ट को स्थापित करने में मुख्य हैं, उन्होंने भी गेम के कॉन्सेप्ट में मदद की है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.