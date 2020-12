PUBG के भारतीय अल्टरनेटिव FAU-G के लिए अब कर सकते हैं प्री-रजिस्ट्रेशन, गूगल प्ले स्टोर पर लाइव

FAU-G मोबाइल गेम को गूगल प्ले स्टोर पर देखा गया है. अभी गेम लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन लॉन्च डेट में देरी होने के बाद अब इसे गूगल प्ले स्टोर पर प्री रजिस्ट्रेशन के लिए डाला गया है. ऐसा लगता है कि डेवलपर्स फिलहाल केवल एंड्रॉयड के लिए लॉन्च करेंगे क्योंकि प्री-रजिस्ट्रेशन एप्पल के ऐप स्टोर पर अब तक नहीं दिखाई दिया है. लिस्टिंग में गेम के बारे में कुछ और बातों का पता चला है, जो टीजर में नहीं थी.

FAU-G का मुकाबला भारत में PUBG मोबाइल इंडिया से होगा. इस गेम का सितंबर में PUBG समेत 117 दूसरे चीनी ऐप्स पर बैन लगने के बाद एलान किया गया था. इसे PUBG का भारतीय विकल्प और एक देशभक्त गेम जो भारतीय सेनाओं के योगदान को दिखाता है, इस तौर पर प्रचार किया जा रहा है.

FAU-G यानी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स, अब गूगल प्ले स्टोर पर प्री-रजिस्ट्रेशन के लिए उपबल्ध है. जिन यूजर्स ने प्री-रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हें पुश नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे उन्हें इस बारे में जानकारी होगी कि गेम डाउनलोड के लिए उपलब्ध है. कुछ योग्य डिवाइसेज में गेम अपने आप डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा. गेम के इस वर्जन के डाउनलोड का साइज और दूसरी डिटेल्स के बारे में अभी बताया नहीं गया है. लेकिन लिस्टिंग से गेम की स्टोरीलाइन और गेमप्ले के बारे में कुछ जानकारी मिलती है.

Apple पर 1.2 करोड़ डॉलर का जुर्माना, iPhones के वॉटरप्रूफ होने को लेकर झूठे दावे करने का आरोप

गेम को बनाने वाली कंपनी के को-फाउंडर विशाल गोंडाल ने बताया था कि बेंगलुरू में बेस्ड nCore गेम्स इसको पहले अक्टूबर में लॉन्च करने वाली थी. उन्होंने बताया कि इस गेम का पहला लेवल गलवान घाटी पर आधारित होगा. जून में गलवान घाटी में विवादित बॉर्डर की जगह पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जो हिमालय में स्थित हैं, और इसमें 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी.

गोंडाल ने कहा था कि nCore की गेम फौजी जिसका मतलब सोल्जर है. इसका लक्ष्य भारत की देशभक्ति का काम करना है और इसके नेट रेवेन्यू का 20 फीसदी हिस्सा सरकार समर्थित ट्रस्ट में जाएगा जो अपनी ड्यूटी पर शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को सपोर्ट करता है.

गोंडाल के मुताबिक, अभिनेता अक्षय कुमार जो एक सेना के अधिकारी के बेटे हैं और जिन्हें भारतीय सैनिकों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है और जो ट्रस्ट को स्थापित करने में मुख्य हैं, उन्होंने भी गेम के कॉन्सेप्ट में मदद की है.

