स्मार्ट TV मार्केट में छिड़ेगा प्राइस वार! Xiaomi के Redmi ब्रांड की होने जा रही है एंट्री

Redmi smart TVs in India: भारत के स्मार्ट टीवी मार्केट में एक नया प्राइस वार छिड़ सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी कंपनी शाओमी (Xiaomi) अब अपने रेडमी ब्रांड (Redmi Brand) के तहत भारत में स्मार्ट टीवी लाने जा रही है. शाओमी तेजी से बढ़ते इस सेगमेंट में अपना विस्तार करने की संभावनाओं पर पूरा जोर लगा रही है. कंपनी ने रेडमी ब्रांड के तहत लॉन्च होने वाले स्मार्ट टीवी की कीमतों का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, शाओमी ने इस बात की पुष्टि की है कि रेडमी स्मार्ट टीवी घरेलू मैन्युफैक्चरर Dixon बनाएगी.

भारतीय बाजार में Samsung, LG, Micromax, Oneplus, infinix और Motorola जैसी स्मार्टफोन कंपनियों के पास स्मार्ट टीवी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं. इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि कोविड महामारी के बीच स्मार्ट टीवी की बिक्री में मजबूत वृद्धि देखी गई. इसकी वजह यह रही कि लोग ज्यादा समय घर के अंदर भी बीता रहे थे, साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की खपत भी बढ़ गई.

शाओमी इंडिया, प्रमुख (स्मार्ट टीवी), ईश्वर नीलकंठन ने पीटीआई को बताया कि भारत में स्मार्ट टीवी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए शाओमी ने हाल ही में रेडिएंट के साथ करार किया है. शाओमी कंपनी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिक्सॉन (Dixon) के साथ भी काम कर रही है. नीलकंठन ने हालांकि रेडमी ब्रांड के अंतर्गत लॉन्च किये जाने वाले स्मार्ट टीवी की कीमतों पर कोई टिप्पणी नहीं की है. उन्होंने कहा कि ‘मेड इन इंडिया’ डिवाइस जल्द बाजार में आएगी.

नीलकंठन ने बताया कि शाओमी ने 50 लाख टीवी बेचे हैं, जिसमें से 30 लाख मेड इन इंडिया हैं. रेडमी ब्रांड के टीवी डिक्सॉन बनाएगी. स्मार्ट टीवी का टारगेट आडियंस शाओमी के मौजूदा प्रोडक्ट की तुलना में ‘अधिक युवा’ होंगे. इस ब्रांड का मकसद अधिक उपभोक्ताओं तक स्मार्ट टीवी की पहुंच बनाना है.

शाओमी पहले ही कह चुकी है कि Redmi फ्रेंचाइजी मास मार्केट के लिए है, जबकि Mi प्रीमियम सेगमेंट में रहेगा. शाओमी के भारतीय मार्केट में टीवी की करीब 9 मॉडल हैं. 32 इंच से 65 इंच स्क्रीन में इनकी कीमत 14,499 रुपये से लेकर 54,999 रुपये है.

काउंटरप्वाइंट रिसर्च के अनुसार, 2019 में भारत में टीवी की बिक्री 15 फीसदी बढ़कर 1.5 करोड़ सालाना के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. टीवी बिक्री को बूस्ट बजट स्मार्ट टीवी ने दिया, जिसमें 32 इंच का टीवी की बिक्री सबसे अधिक है.

ये भी पढ़ें… Redmi Note 10 Series India Launch: 108 मेगापिक्सल तक का कैमरा, 11,999 रु शुरुआती कीमत

नीलकंठन ने बताया कि जब हमने 2018 में स्मार्ट टीवी पेश किया था, तब हमारा मकसद देश में स्मार्ट टीवी को हर वर्ग तक पहुंचाना था. उस वक्त जितनी टीवी की बिक्री थी उसमें पांचवा हिस्सा यानी तकरीबन 18 फीसदी ही बिक्री स्मार्ट टीवी की थी. हमने जिस तरह स्मार्टफोन को हर तबके तक पहुंचाया, उसी तरह स्मार्ट टीवी को भी हर वर्ग की पहुंचाना चाहते थे. आज स्मार्ट टीवी की मार्केट 55 फीसदी से ज्यादा हो चुका है.

नीलकंठन के अनुसार, भारत में 20 करोड़ से अधिक परिवार हैं. इसमें से 17 करोड़ परिवारों के पास टीवी है. 10 करोड़ परिवारों के पास सीआरटी टीवी और 7 करोड़ के पास फ्लैट मॉनिटर टेलीविजन है. स्मार्ट टीवी की पहुंच सिर्फ 2 करोड़ परिवारों तक हो पाई है. इस तरह, हम जब पूरे मार्केट को देखते हैं तो 5 करोड़ से अधिक लोग हैं जो स्मार्ट टीवी खरीदेंगे. साथ ही जिन 10 करोड़ लोगों के पास सीआरटी है वो सीधे स्मार्ट टीवी में अपग्रेड हो जाएंगे. ऐसे में इस सेगमेंट में एक बड़ी संभावना है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.