Poco M3 India Launch: 6,000mAh की दमदार बैटरी; Realme 7i, Samsung Galaxy M11 से मुकाबला

Poco M3 launched in india: Poco M3 भारत में लॉन्च हो गया है. फोन के मेन फीचर्स में ट्रिपल रियर कैमरे सेटअप और वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच शामिल है. पिछले साल सितंबर में Poco M2 लॉन्च किया गया था. फोन का ग्लोबल लॉन्च नवंबर में हुआ था. भारतीय बाजार में इस स्मार्टफोन का मुकाबला Realme 7i, Samsung Galaxy M11 और Motorola G9 Power से रहेगा.

Poco M3 की भारत में कीमत 10,999 रुपये इसके 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. जबकि फोन के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 11,999 रुपये है. फोन ब्लू, येलो और ब्लैक कलर ऑप्शन में आता है. फोन फ्लिपकार्ट पर 9 फरवरी को दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगा. ग्राहकों को Poco M3 खरीदते समय ICICI बैंक कार्ड या ईएमआई ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल करने पर 1,000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.

Poco M3 के कैमरा की बात करें, तो स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर f/1.79 लेंस के साथ है. इसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर f/2.4 लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर f/2.4 लेंस के साथ दिया गया है.

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, Poco M3 में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.05 लेंस के साथ है.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 12 के साथ मौजूद है. फोन में 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 19.5:9 अस्पेक्ट रेश्यो और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 662 SoC प्रोसेसर है. फोन में 6GB की रैम और 64GB, 128GB की इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन हैं जिन्हें माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है. स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. इसमें स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलेंगे.

फोन में 6,000mAh की बैटरी है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मौजूद है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G VoLTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS/ A-GPS, यूएसबी टाइप सी और 3.5mm का हेडफोन जैक मौजूद है.

