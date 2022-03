Poco X4 Pro 5G लॉन्च, 64MP का कैमरा और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, चेक करें कीमत समेत पूरी डिटेल

Poco X4 Pro 5G में 5,000 mAh की बैटरी है. कंपनी का दावा है कि 67W MMT चार्जिंग सपोर्ट की मदद से यह फोन 15 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज हो जाएगा

पोको (Poco) ने अपने नए स्मार्टफोन Poco X4 Pro 5G को लॉन्च कर दिया है.

Poco X4 Pro 5G: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी पोको (Poco) ने अपने नए स्मार्टफोन Poco X4 Pro 5G को लॉन्च कर दिया है. इस नए स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ ही, इसमें 6.67-इंच सुपर AMOLED डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट दिया गया है. इस स्मार्टफोन में 5,000 एमएएच की बैटरी दी गई है और यह 67W एमएमटी सोनिक चार्जिंग को सपोर्ट करता है. PPF, SSY या NPS में है अकाउंट? 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम, वरना बंद हो जाएगा खाता मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स Poco X4 Pro 5G में ट्रिपल कैमरा है, जिसमें प्राइमरी 64MP सेंसर, 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP मैक्रो लेंस है. फ्रंट कैमरे में 16MP का सेंसर है.

फोन में 5,000 mAh की बैटरी है और यह 67W MMT चार्जिंग को सपोर्ट करता है. कंपनी का दावा है कि यह तकनीक फोन को 15 मिनट में 50 फीसदी तक चार्ज कर देगी.

यह स्मार्टफोन 128GB हाई-स्पीड UFS 2.2 स्टोरेज के साथ आता है और इसमें 8GB तक LPDDRX4 रैम हो सकता है.

स्टोरेज को 1 टीबी तक की क्षमता वाले microSD कार्ड सपोर्ट करने वाले डिवाइस से बढ़ाया जा सकता है. Reliance Jio Prepaid Plan: जियो ने लॉन्च किया 259 रु का कैलेंडर मंथ वैलिडिटी प्लान, क्या है इसमें खास Poco X4 Pro 5G: भारत में कीमत और ऑफर Poco X4 Pro 5G फ्लिपकार्ट पर 5 अप्रैल, 2022 को दोपहर 12 बजे से उपलब्ध होगा. यह तीन रंगों में आएगा- पोको येलो, लेजर ब्लू और लेजर ब्लैक. इसके 6GB+64GB वैरिएंट की कीमत 18,999 रुपये, 6GB+128GB वैरिएंट की कीमत 19,999 रुपये और 8GB+128GB वैरिएंट की कीमत 21,999 रुपये है. ऐसे ग्राहक, जिनके पास एचडीएफसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड हैं, वे फ्लैट 1,000 रुपये के डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. नया फोन खरीदने के लिए Poco X2, Poco X3 और Poco X3 Pro एक्सचेंज करने वाले ग्राहकों को 3,000 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी.

