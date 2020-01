PNB से अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना होगा ज्यादा सुरक्षित, यह ऐप आएगा काम

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ग्राहकों की सुविधा के लिए नया ऐप PNB Verify लेकर आया है. इसकी मदद से बैंक के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना ज्यादा सुरक्षित होगा. यह ऐप इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के जरिये होने वाले ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करेगा. यह OTP की जगह काम करेगा और ट्रांजैक्शन को इन-ऐप नोटिफिकेशन के जरिए प्रमाणित करेगा. इसे केवल एक डिवाइस पर रजिस्टर किया जा सकता है. पीएनबी वेरिफाई (PNB Verify) प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध होगा. ग्राहकों को पीएनबी वेरिफाई को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करना होगा और ऐप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा.

Give your digital banking the touch of greater security. Now transactions performed through Internet Banking and Debit Card can be authenticated through in-app notification using #PNB Verify. Know more: https://t.co/Eks21ygz3O #PNBVerify pic.twitter.com/HbawAJdaWe

इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करने के बाद, यूजर को PNB वेरिफाई के लिए Personal Setting में जाकर Enroll for PNB Verify में जाना होगा. यूजर को PNB वेरिफाई के लिए एनरोलमेंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और रिक्वेस्ट को कन्फर्म करना होगा. PNB वेरिफाई पर रजिस्टर करने के बाद ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस आएगा.

इसमें पीएनबी वेरिफाई को इंस्टॉल करने के लिए लिंक दिया होगा. यूजर को डिवाइस पर ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कस्टमर आईडी के इस्तेमाल से लॉग इन करना होगा. उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त कोड को डालना होगा. फिर आपको पीएनबी वेरिफाई पासवर्ड को डालना है या लॉग इन करने के लिए आप पैटर्न या बायोमेट्रिक को भी चुन सकते हैं.

इंटरनेट बैंकिंग के लिए यूजर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद ओटीपी की जगह स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन को वेरिफाई करने के लिए 3 मिनट के भीतर एक मैसेज दिखेगा. यूजर को PNB वेरिफाई मोबाइल ऐप पर लॉग इन करके नोटिफिकेशन देखकर ट्रांजैक्शन को अप्रूव या डिक्लाइन करना होगा. इसके बाद ट्रांजैक्शन तीन मिनट के भीतर कामयाब या फेल हो जाएगा. इस अवधि के खत्म होने के बाद ट्रांजैक्शन को दोबारा शुरू करना होगा.

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहक कार्ड की डिटेल्स डालेगा. फिर ग्राहक को बैंक के पेज पर सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के लिए रिडायरेक्ट किया जाएगा. बैंक के पेज पर ग्राहक को ‘Push Notification’ का ऑप्शन दिखेगा. इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने और सब्मिट बटन पर क्लिक करने पर ग्राहक को अपने स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशन आएगा. नोटिफिकेशन को क्लिक करके PNB वेरिफाई ऐप खुल जाएगा और ग्राहक को ट्रांजैक्शन को मंजूर या रिजेक्ट करना होगा. मंजूर करने पर ट्रांजैक्शन हो जाएगा.

