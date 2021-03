Paytm ने लॉन्च किया साउंडबॉक्स 2.0 और स्मार्ट पीओएस, कारोबारियों को डिजिटल भुगतान लेने में होगी आसानी

पेटीएम (Paytm) ने साउंडबॉक्स 2.0 और पेटीएम स्मार्ट पीओएस को लॉन्च किया है. कंपनी ने बयान में बताया कि कारोबार और ग्राहकों के विश्वास को डिजिटल रूप से आगे बढ़ाने के लिए पेटीएम साउंडबॉक्स ने डिजिटल लेन-देन को भुगतान के एक सुरक्षित तरीके के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस आइओटी आधारित डिवाइस की वजह से व्यापारियों को भुगतान की पुष्टि करने के लिए बार-बार मोबाइल चेक करने की जरूरत नहीं होती. इसकी वजह से व्यापारियों के काम की निपुणता में इजाफा हुआ है और साथ ही उनकी दुकानों पर ग्राहकों की लंबी कतार को घटाने में मदद मिली है.

बयान के मुताबिक, भुगतान होने की तात्कालिक आवाज के जरिए पुष्टि से व्यापारियों को धोखेबाजों से भी बचने में मदद मिली है, जो गलत स्क्रीन दिखाकर व्यापारियों को झांसा देते हैं. इस सिस्टम की वजह से उन्हें सभी लेन-देन पर आसानी से नजर रखने में मदद मिलती है. वहीं, फीचर फोन रखने वाले वाले छोटे व्यापारियों को एसएमएस कन्‍फर्मेशन पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है. इसने होम डिलीवरी के लिए भी डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया को आसान और सक्षम बनाया है क्योंकि डिवाइस का इस्तेमाल करके क्यूआर-कोड आधारित भुगतान किए जाने के बाद डिलीवरी एजेंट को तत्काल वॉयस कन्‍फर्मेशन मिल जाती है.

पेटीएम साउंडबॉक्स 2.0 स्मार्ट डिवाइस व्यापारियों को वॉइस-आधारित कन्‍फर्मेशन के साथ कुल कलेक्शन का रिकॉर्ड रखने की सुविधा देता है. यह डिवाइस बैटरी के फुल चार्ज होने या बैटरी नहीं होने के बारे में भी बोलकर जानकारी देगा. इसमें 2000 mAh की बैटरी लगी हुई है. इसमें सिम कार्ड लगाने की भी सुविधा है और इस वजह से इसे बिना वाई फाई कनेक्शन के भी चलाया जा सकता है.

फिलहाल यह अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ सहित पांच भाषाओं में उपलब्ध हैं लेकिन कंपनी की योजना आने वाले कुछ महीनों में मराठी समेत दूसरी भाषा में भी इसे उपलब्ध कराने की है. यह पेटीएम ऑल-इन-क्यूआर के साथ आता है और इसकी मदद से व्यापारी बिना किसी शुल्क के असीमित भुगतान प्राप्त कर सकते हैं और उसे सीधे अपने बैंक खाते में जोड़ सकते हैं. इस साउंडबॉक्स को खरीदने के लिए कई भुगतान के विकल्प दिए गए हैं, जिसे कोई भी व्यापारी अपनी सुविधा मुताबिक चुन सकता है.

