Paytm ने ग्राहकों को किया अलर्ट- फर्जी कॉल और SMS के जरिए हो रही है धोखाधड़ी, झांसे में न आएं

Paytm Customers Alert! Beware of Fake Calls: देश में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़ा है. लोग बड़ी संख्या में भुगतान करने के लिए पेमेंट्स ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. ऐसे में धोखाधड़ी से बचने के लिये सावधानी बरतना जरूरी है. पेटीएम (Paytm) अपने ग्राहकों को इससे सावधान रहने के लिये अलर्ट भेज रहा है. Paytm ने ग्राहकों को फ्रॉड कॉल और SMS से सावधान रहने के लिए कहा है.

पेटीएम के इस अलर्ट में कहा गया है कि अकाउंट के सस्पेंड, ब्लॉक होने या फेक ऑफर्स देने वाले फ्रॉड कॉल और एसएमएस हो सकते हैं, इनसे बचने की जरूरत है. इसके अलावा अलर्ट में बताया गया कि पेटीएम केवाईसी के लिए किसी दूसरे ऐप को डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता है. इसके साथ ही कंपनी ने ग्राहक को अपनी निजी जानकारी या ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करने को कहा है.

⚠ CAUTION

❌ No KYC can be conducted by downloading any other app.

???? Beware of fraudulent SMS & Calls about Account Block, Account Suspension or Fake Offers.

???? Never share your personal details like OTP, UPI Pin, CVV with others. pic.twitter.com/SrtZ5ORAff

— Paytm (@Paytm) November 20, 2019