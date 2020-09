गूगल प्ले स्टोर पर Paytm ऐप की वापसी, पॉलिसी उल्लंघन के मामले में हटाया गया था

पेटीएम (Paytm) गूगल प्ले स्टोर पर वापस आ गया है. इससे पहले आज दिन में ऐप को गूगल ने प्ले स्टोर में गैंबलिंग पर पॉलिसी के उल्लंघन के आरोप में हटा दिया था. पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट में कहा कि सभी लोगों का समर्थन के लिए धन्यवाद. पेटीएम ऐप वापस आ गया है, प्ले स्टोर में लाइव है. इसके आगे उन्होंने लिखा है कि आज सुबह उन्होंने UPI कैशबैक लॉन्च किया था. गूगल ने इस वजह से ऐप को सस्पेंड कर दिया. भारत, आप तय कीजिए क्या कैशबैक देना गैंबलिंग है.

Thanks everyone for your support! Paytm App is back, live in Play Store. ????????

We launched a UPI CashBack campaign this morning. Our app got suspended by Google for this.

India, you decide if giving cash back is gambling. ???????? pic.twitter.com/w5Rcrs6lLT

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) September 18, 2020