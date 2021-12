YearEnder 2021: सबसे अधिक इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर का ट्वीट हुआ रीट्वीट, पीएम मोदी के विशेष पोस्ट को भी लोगों ने किया पसंद, कोहली ने लगातार दूसरे साल मारी बाजी

Most Retweeted Tweet in India This Year: यह साल खत्म होने होने में अब महज कुछ हफ्ते ही बचे हैं और अगर इस पूरे साल की बात करें तो भारत में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर पैट कमिन्स (Pat Cummins) के ट्वीट को रिट्वीट किया गया. कमिन्स ने भारत में कोरोना महामारी से जुड़ी राहत कोशिशों के लिए डोनेशन का ट्वीट किया था जिसे सबसे अधिक बार रीट्वीट किया गया. वहीं इस साल देश में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले ट्वीट की बात करें तो विराट कोहली ने जब अपनी बच्ची के जन्म की ऐलान ट्विटर किया था तो यह सबसे अधिक लाइक बटोरने वाला ट्वीट बन गया. यह खुलासा ट्विटर के ‘#OnlyOnTwitter: Golden Tweets of 2021’ रिपोर्ट से हुआ है जिसमें 1 जनवरी से 15 नवंबर 202 के बीच किए गए रिट्वीट और लाइक्स को आधार बनाया गया है.

ट्विटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सबसे अधिक #Covid19, #FarmersProtest, #TeamIndia, #Tokyo2020, #IPL2021, #IndVEng, #Diwali, #Master (movie), #Bitcoin और #PermissionToDance (दक्षिण कोरियाई ब्वॉय बैंड बीटीएस का गाना) हैशटैग इस्तेमाल हुए.

पीएम मोदी ने जब कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली तो उन्होंने इससे जुड़ी तस्वीर साझा की. यह सबसे अधिक रिट्वीट होने वाला सरकार द्वारा किया गया ट्वीट बन गया. पीएम मोदी ने इस ट्वीट में डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से लड़ाई में उनके योगदान को लेकर आभार जताया था. इस ट्वीट को 45.1 हजार बार रीट्वीट किया गया और इसे 2,25,800 लाइक्स मिले.

इसके अलावा पीएम मोदी ने गाबा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को ऐतिहासिक जीत पर ट्वीट कर बधाई दी. उनके इस ट्वीट को 2.98 लाख लाइक्स मिले जो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला सरकार द्वारा किया गया ट्वीट बन गया.

भारत में दूसरी लहर के दौरान दुनिया भर से कई लोग मदद को आगे आए. उनमें से एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर कमिन्स भी थे जिन्होंने कोविड राहत कार्यों के लिए दान किया था. उन्होंने अन्य लोगों को भी मदद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ट्वीटर का सहारा लिया और यह इस साल देश का सबसे अधिक रिट्वीट होने वाला ट्वीट बन गया. इस ट्वीच को 1.14 लाख बार रिट्वीट किया गया और यह सबसे अधिक कोट होने वाला, 21900 बार, ट्वीट भी बना.

इस साल की शुरुआत में क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी व अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को पहली संतान हुई. कोहली ने अपनी बेटी के जन्म की जानकारी ट्वीट कर दी और उनका यह ट्वीट इस साल का सबसे अधिक लाइक होने वाला ट्वीट बन गया. इसे 5,38,200 लाइक्स मिले. पिछले साल कोहली ने अनुष्का शर्मा के प्रेग्नेंट होने की जब जानकारी ट्विटर पर सार्वजनिक की थी तो यह वर्ष 2020 का सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला ट्वीट बन गया.

