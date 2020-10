पैनासोनिक ने भारत में लॉन्च किया LUMIX S5 कैमरा, इन खासियतों के साथ देगा क्रिस्टल क्लियर इमेज व हाई सेंसिटिविटी वीडियो

पैनासोनिक इंडिया ने रविवार को भारत में कैमरा की अपनी फ्लैगशिप एस सीरीज में LUMIX S5 को एड किया. यह नया हाइब्रिड फुल-फ्रेम मिररलेस कैमरा काॅम्पैक्ट, लाइटवेट बाॅडी के साथ पेश किया गया है. इसकी कीमत बाॅडी के लिए 1,64,900 रुपये रखी गई है. वहीं पूरे किट की कीमत 1,89,900 रुपये है. लुमिक्स एस5 पैनासोनिक ब्रांड शाॅप्स एवं पैनासोनिक 4के इमेजिंग स्कूल में उपलब्ध है.

LUMIX S5 में 24.2 मेगापिक्सल का 35 मिमी. फुल-फ्रेम सीमाॅस सेंसर है, जो पर्याप्त रोशनी को एकत्रित कर विशाल डायनैमिक रेंज एवं हाई सें​सिटिविटी परफॉरमेंस देता है. क्रिस्टल क्लियर हाई सेंसिटिविटी वीडियोज के लिए एस5 में ड्युअल नेटिव आईएसओ टेक्नाॅलाॅजी है. यह यूजर्स को कम से कम नॉइज के साथ इमेज व वीडियो शूट करने में सक्षम बनाती है. लुमिक्स एस5 में एडवांस्ड डीप लर्निंग टेक्नाॅलाॅजी है, जो सब्जेक्ट की विशेषताओं, जैसे आंख, चेहरे, सिर व शरीर आदि का रियल-टाइम डिटेक्शन कर फोटो लेने व वीडियो रिकाॅर्ड करने के लिए हाई स्पीड, हाई प्रिसिजन आॅटो फोकस प्रदान करती है. इसके अलावा, कैमरा में स्लो व क्विक मोशन के लिए एक अलग मोड डायल भी है, जो टाइम लैप्स एवं स्लो मोशन वीडियो को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से कैप्चर करता है. रिकाॅर्डिंग टाइम को सीमित किए बगैर इस कैमरा से यूजर्स 4के 8बिट वीडियो शूट कर सकेंगे.

– हैंडशेक के प्रभावशाली करेक्शन के लिए बाॅडी इमेज स्टेबिलाइजर

– नए लाइव व्यू कंपोजिट फंक्शन के साथ यह कैमरा, शटर को एक्सपोजर टाइम के निर्धारित अंतरालों पर रिलीज करता है. हर अगली इमेज की कुल ब्राइटनेस को बल्ब शूटिंग में एकत्रित कर लिया जाता है, केवल टारगेट सब्जेक्ट को डिटेक्ट किया जाता है और यूजर लाइव व्यू में उन्हें देखते हुए सिंथेसाइज कर सकता है. यह फायरवर्क्स या रात में तारों के शाॅट लेने के लिए काफी उपयोगी है.

– लुमिक्स एस5 में फोटो शूटिंग व वीडियो रिकाॅर्डिंग के लिए हाई-स्पीड, हाई-प्रेसिजन एएफ है. इसमें डीएफडी (डेप्थ फ्राॅम डिफोकस) टेक्नाॅलाॅजी के साथ काॅन्ट्रैस्ट एएफ है, यह लगभग 0.08 सेकंड में टार्गेट पर फोकस कर लेता है.

लाॅन्च के बारे में मनीष शर्मा, प्रेसिडेंट एवं सीईओ, पैनासोनिक इंडिया व साउथ एशिया ने कहा, ‘‘लुमिक्स फुल-फ्रेम मिररलेस टेक्नाॅलाॅजी के साथ यह नया माॅडल भारत में प्रस्तुत करने से फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स एवं कंटेंट क्रिएटर्स की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा. भारत हमारे मुख्य बाजारों में से एक है और यहां पर फुल-फ्रेम मिररलेस कैमरा के सेगमेंट में अपार संभावनाएं हैं.’’

