SMS Scrubbing: ट्राई ने नए SMS नियमों को 7 दिनों के लिए किया निलंबित, OTP में देरी से ग्राहकों को हो रही थी परेशानी

SMS Scrubbing: टेलिकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मंगलवार को कमर्शियल टैक्स मैसेज के लिए नए लागू किए गए नियमों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया. ऐसा बैंकिंग, भुगतान और दूसरे ट्रांजैक्शन के लिए एसएमएस और ओटीपी डिलीवरी में बड़ी रूकावटों की वजह से किया गया है. नियम सोमवार से लागू किए गए थे. इनके अस्थाई निलंबन से कमर्शियल इकाइयों को ग्राहकों को मैसेज और ओटीपी भेजने में नई जरूरतों के पालन करने के लिए ज्यादा समय मिल गया है.

SMS सर्विसेज में 9 मार्च कोतकनीकी खामी के चलते कई यूजर्स को बहुत समस्या आ रही थी. इसके चलते बैंक या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए OTP जैसे महत्वपूर्ण संदेश भी प्राप्त करने में देरी हो रही थी. इसके चलते न सिर्फ डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस में दिक्कत आ रही थी, बल्कि Co-WIN App पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना था कि नए SMS रेगुलेशंस के चलते लोगों को झेलनी पड़ी रही थी, जिसे SMS फ्रॉड रोकने के लिए लाया गया. इसके तहत अब यूजर्स के पास मैसेज डिलीवर होने से पहले उसे वेरिफाई किया जाएगा कि यह स्पैम नहीं है.

हालांकि, इसके चलते न सिर्फ लोगों को ट्रांजैक्शंस या रजिस्ट्रेशन को लेकर समस्या झेलनी पड़ी बल्कि जिन खातों के लिए टू-फैक्टर अथेंटिकेशन ऑन है, वहां भी दिक्कत आई क्योंकि उसमें दूसरे चरण के अथेंटिकेशन के लिए OTP सबमिट करना होता है.

टेलीकॉम कंपनियां ट्राई के निर्देशों के मुताबिक स्क्रबिंग की प्रक्रिया को अमल में ला रही है यानी इंप्लीमेंट कर रही है. स्क्रबिंग ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत हर एक एसएमएस को यूजर्स के पास पहुंचने से पहले रजिस्टर्ड टेंप्लेट से वेरिफाइड किया जाता है. हालांकि, अब इस प्रक्रिया के अमल में लाने से लोगों को समस्या आ रही है और उन्हें एसएमएस देरी से प्राप्त हो रहे हैं लेकिन यह समस्या सभी यूजर्स को नहीं हो रही है और न ही इससे कोई खास टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ग्राहक परेशान हो रहे हैं. इसे लेकर किसी भी बैंक, टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया है.

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑपरेटर्स ने न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) प्रॉसेस को इंप्लीमेंट करना शुरू किया है. इसके चलते पुश नोटिफिकेशंस प्रभावित हुआ है. डीएलटी ब्लॉकचेन पर आधारित एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी TRAI ने सभी टेलीमार्केटर्स के लिए डीएलटी प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य कर दिया है. इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य टेलीमार्केटर्स की तरफ से एसएमएस स्पैम पर लगाम कस ग्राहकों की सुरक्षा है.

