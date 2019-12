Oppo अगले एक साल के अंदर भारत में बनाएगी 10 करोड़ स्मार्टफोन, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी प्रॉडक्ट लाने की है तैयारी

चीन की प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओप्पो (Oppo) भारतीय बाजार में युवा आबादी के बूते उपलब्ध अवसरों का दोहन करने की तैयारी में है. कंपनी का इरादा स्टार्टअप्स को सहयोग के जरिए सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ मिशन में समर्थन की रणनीतियां बनाने और भारत केंद्रित इनोवेशन लाने का है. ‘मेक इन इंडिया’ मिशन के तहत ओप्पो का इरादा 2020 के अंत तक स्थानीय स्तर पर 10 करोड़ स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग का है. साथ ही कंपनी विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उत्पाद लाना चाहती है ताकि भारतीय उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके.

भारत में प्रौद्योगिकी में तेजी से आ रहे बदलाव के मद्देनजर ओप्पो यहां नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन मसलन 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) पर ध्यान दे रही है. ओप्पो इंडिया के उपाध्यक्ष (शोध एवं विकास) तस्लीम आरिफ ने कहा, ‘‘जहां तक 5G का सवाल है तो भारत एक उल्लेखनीय बाजार है. देश की नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) में उद्योग और देश के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया गया है. इसमें अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं को समर्थन के लिए डिजिटल ढांचे के सृजन का प्रस्ताव है.’’

OnePlus का चैलेंज; खतरों और खामियों का पता लगाओ, कंपनी देगी 4.9 लाख रुपये तक का इनाम

उन्होंने बताया कि ओप्पो में उसके हैदराबाद के शोध एवं विकास केंद्र में 5G नेटवर्क के लिए काम पहले ही शुरू हो चुका है. जैसे ही इकोसिस्टम तैयार होगा, कंपनी 5G प्रौद्योगिकी अनुकूल स्मार्टफोन लेकर आएगी.

ओप्पो इंडिया के उपाध्यक्ष (प्रॉडक्ट एवं मार्केटिंग) सुमीत वालिया ने कहा, ‘‘देश में 50 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं, जो फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं. इन लोगों के स्मार्टफोन पर शिफ्ट होने की संभावना है. 4G पहुंच और सस्ते उपकरणों व सस्ते डेटा की वजह से यह उद्योग लगातार आगे बढ़ेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.