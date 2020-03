OPPO Reno3 Pro भारत में लॉन्च; दुनिया का पहला 44MP ड्युअल पंच होल कैमरा स्मार्टफोन, जानें कीमत व फीचर्स

OPPO Reno3 Pro भारत में लॉन्च हो गया है. इस स्मार्टफोन के फ्रंट में दुनिया का पहला 44MP ड्युअल पंच होल कैमरा दिए जाने का दावा है. वहीं रियर में 64 MP क्वाड कैमरा सेटअप है. OPPO Reno3 Pro को दो वेरिएंट में उतारा गया है. 8+128GB वेरिएंट की कीमत 29990 रुपये है. इसकी पहली सेल 6 मार्च को आएगी.

वहीं 8+256GB वेरिएंट की कीमत 32990 रुपये है. इसकी बिक्री जल्द शुरू होने की बात कही गई है. इस स्मार्टफोन से 108 MP अल्ट्रा क्लियर इमेज कैप्चर किए जा सकने का दावा है. स्मार्टफोन ऑरोरल ब्लू, मिडनाइट ब्लैक और स्काई व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा. भारत में यह स्मार्टफोन 4G के साथ ही पेश किया गया है.

Oppo Reno 3 Pro के लॉन्च ऑफर्स में HDFC बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड और यस बैंक क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसदी कैशबैक शामिल है. स्मार्टफोन की सेल पहले ​तीन दिन के लिए ऑफलाइन स्टोर्स के जरिए होगी. ग्राहक को कैशबैक ऑफर के साथ जीरो डाउन पेमेंट विकल्प भी मिलेगा. ऑफलाइन स्टोर्स से Oppo Reno 3 Pro खरीदने वालों को कंप्लीट डैमेज प्रोटेक्शन भी मिलेगा.

आगे चलकर फोन अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए प्री-ऑर्डर्स के लिए भी उपलब्ध होगा. Reno 3 Pro की खरीद पर ओप्पो 1 रुपये में वायरलेस स्पीकर्स और 2000 रुपये की डिस्काउंटेड कीमत पर Enco Free वायरलेस हैडफोन्स की पेशकश भी कर रही है.

OPPO Reno3 Pro के अलावा कंपनी ने OPPO Enco Free वायरलेस हैडफोन्स भी लॉन्च किए हैं. इनमें अल्ट्रा डायनैमिक स्पीकर्स एंबेड हैं. इन हैडफोन्स की कीमत 7990 रुपये रखी गई है.

Here's something for the music buffs! OPPO Enco Free and OPPO Enco W31, wireless headphones are here to elevate your musical experience.

