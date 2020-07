Oppo Reno 4 Pro launched: ओप्पो का नया फोन भारत में लॉन्च, चार कैमरे मौजूद; जानें कीमत और फीचर्स

Oppo Reno 4 Pro launched today in India: Oppo Reno 4 Pro भारत में लॉन्च हो गया है. नया स्मार्टफोन मार्च में लॉन्च हुए Reno 3 Pro के बाद आया है. फोन में होल पंच डिजाइन और क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. यह स्मार्टफोन कंपनी के अपने 65W SuperVOOC 2.0 फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है. फोन को चीन में जू में लॉन्च किया गया, जिसमें स्पेसिफिकेशन्स कुछ अलग थे.

Oppo Reno 4 Pro की भारतीय बाजार में कीमत 34,990 रुपये इसके एकमात्र 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. इस फोन की सेल 5 अगस्त से कई ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल चैनल के जरिए शुरू होगी जिसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल और टाटा क्लिक के साथ रिलायंस डिजिटल, क्रोमा आदि शामिल हैं.

लॉन्च ऑफर्स में चुनिंदा बैंकों पर 10 फीसदी कैशबैक, Cashify के जरिए एक्सचेंज डिस्काउंट्स और नौ महीने तक का नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन मिल रहा है.

यह डुअल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है. फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस 3D बॉर्डरलेस सेंस सुपर AMOLED डिस्प्ले 1,080×2,400 पिक्सल और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ मौजूद है. स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 720G SoC प्रोसेसर है. फोन में 8GB की रैम और 128GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज है जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS/ NavIC, यूएसबी टाइप सी और 3.5mm का हेडफोन जैक दिया गया है. इसके साथ इन डिस्प्ले फिंगप्रिंट सेंसर भी मौजूद है.

Oppo Reno 4 Pro में 4,000mAh की बैटरी है जो 65W SuperVOOC 2.0 के जरिए फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. फोन में प्रीलोडेड सुपर पावर सेविंग मोड भी है जिससे यूजर्स केवल पांच फीसदी की बैटरी के साथ व्हाट्सऐप पर 1.5 घंटे तक चैट या 77 मिनट के लिए कॉल कर सकते हैं.

फोन के कैमरा की बात करें, तो Oppo Reno 4 Pro में क्वॉज रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमेरी कैमरा f/1.7 लेंस के साथ मौजूद है. इसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर अल्टा वाइड एंगल लेंस के साथ है. फोन में बाकी दो कैमरे 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं.

सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.4 लेंस के साथ मौजूद है.

