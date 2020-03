ओप्पो का नया ऐप Oppo Kash लॉन्च, लोन से लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश की मिलेगी सुविधा

ओप्पो (Oppo) अपने यूजर्स के लिए नया ऐप Oppo Kash लेकर आई है. इस ऐप के जरिए यूजर्स स्मार्टफोन पर अपने लिए पर्सनल लोन, बिजनेस लोन लेने से लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं. इसके अलावा ऐप पर फ्री क्रेडिट रिपोर्ट, मोबाइल स्क्रीन इंश्योरेंस की सुविधा भी मिलेगी. कंपनी के मुताबिक इस ऐप से ओप्पो भारत में पहली स्मार्टफोन कंपनी बन गई है जो म्यूचुअल फंड में निवेश ऑफर कर रही है. कंपनी ने यह ऐप अभी एंड्रॉयड और ओप्पो कैश स्टोर पर उपलब्ध कराया है.

ओप्पो कैश ऐप के जरिए ग्राहक 8,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं. लोन की अवधि 3 से 60 महीने के बीच रहेगी. पर्सनल लोन पर सालाना 11 फीसदी से 30 फीसदी तक की ब्याज दर है. ब्याज दर ग्राहक की रिस्क प्रोफाइल पर निर्भर करेगी. इसके लिए कंपनी ने Early Salary, HDFC बैंक, IIFL बैंक और क्रेडिट विद्या के साथ करार किया है. इस ऐप के जरिए आप 50,000 रुपये से 2 करोड़ रुपये तक का बिजनेस लोन भी ले सकते हैं. इस लोन की अवधि 12 महीने से 36 महीने तक हो सकती है. इसके लिए कंपनी ने Lending Kart, HDFC बैंक , RBL बैंक, IIFL के साथ करार किया है. बिजनेस लोन पर ब्याज की दर 9 से 30 फीसदी की रहेगी.

इस ऐप के जरिये ओप्पो के पुराने और नए मोबाइल फोन पर स्क्रीन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस भी मिलेगा. इसमें आप एक साल में 2 बार तक इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं. कंपनी ने इसके लिए ICICI lombard के साथ करार किया है. ऐप के जरिए आप फ्री क्रेडिट रिपोर्ट भी ले सकते हैं. इससे आपको भविष्य में लोन लेते समय मदद मिलेगी.

कंपनी के इस ऐप के जरिए आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं. कंपनी ने इसके लिए ICICI Prudential AMC limited के साथ करार किया है. इसमें कंपनी निवेशकों के लिए फ्रीडम SIP ऑफर कर रही है. फ्रीडम एसआईपी के साथ यूजर 100 रुपए की न्यूनतम निवेश के साथ म्युचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है. इसमें निवेशकों को अपना मासिक निवेश, अवधि, जिसमें 8 साल, 10 साल, 12 साल और 15 साल का विकल्प है और स्कीम को चुनना होगा. उसके मुताबिक ग्राहक के बैंक अकाउंट में मासिक तौर पर कैश फ्लो रहेगा.

कंपनी इस ऐप के लिए कस्टमर सपोर्ट भी शुरू कर रही है जो हफ्ते के सातों दिन सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक जारी रहेगा. कंपनी का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ ग्राहकों को हासिल करना है. कंपनी के मुताबिक, इस ऐप पर डेटा प्राइवेसी भी बनी रहेगी. इस ऐप का सारा डेटा कंपनी भारत में ही स्टोर करेगी और वह इनक्रिप्टेड रहेगा. आने वाले समय पर कंपनी की ऐप पर फाइनेंशियल वेल बींग स्कोर औप पेमेंट की सुविधा देने की भी योजना है.

