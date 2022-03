Oppo K10 स्मार्टफोन और Oppo Enco Air 2 ईयरबड्स भारत में लॉन्च, जानें इनकी कीमत समेत पूरी डिटेल

भारत में Oppo K10 स्मार्टफोन की कीमत 14,990 रुपये से शुरू होती है. वहीं, Oppo Enco Air 2 की कीमत 2,499 रुपये है.

ओप्पो (Oppo) ने भारत में आज किफायती Oppo K10 स्मार्टफोन और Oppo Enco Air 2 बजट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च किया है.

Oppo K10 & Oppo Enco Air 2: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ओप्पो (Oppo) ने भारत में आज किफायती Oppo K10 स्मार्टफोन और Oppo Enco Air 2 बजट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को लॉन्च किया है. नए Oppo K10 स्मार्टफोन में फास्ट 90Hz डिस्प्ले, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 चिप, 50MP ट्रिपल रियर कैमरा और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट समेत कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. भारत में Oppo K10 स्मार्टफोन की कीमत 14,990 रुपये से शुरू होती है. Enco Air 2 एक “एंट्री-लेवल” वायरलेस ईयरबड्स है. इस ईयरबड्स में 13.4mm डायनेमिक ड्राइवर सेटअप और 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं. Oppo Enco Air 2 की कीमत 2,499 रुपये है. Apple के नए iPhone SE और iPad Air की सेल शुरू, चेक करें कीमत और खासियतें Oppo K10 स्मार्टफोन में मिलेंगे बेहतरीन फीचर्स Oppo K10 में 6.59-इंच 1080p IPS LCD डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट और होल पंच कट-आउट है. इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 680 चिप है, जिसे 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यह एक्सपेंडेबल है.

इस स्मार्टफोन में 5GB तक “RAM एक्सपेंशन” दिया गया है. इसमें सॉफ्टवेयर Android 11-बेस्ड ColorOS 11.1 है. फोन में 33W सुपर VOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है.

फोटोग्राफी के लिए, Oppo K10 में पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP मेन, 2MP डेप्थ और 2MP मैक्रो सेंसर दिया गया है. आगे की तरफ इसमें 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है.

इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस, कमोबेश Realme 9i से मिलते-जुलते हैं जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था. K10 में एक डुअल टोन बैक है, जिसमें उंगलियों और खरोंच के निशान नहीं पड़ते हैं. आप इसे ब्लैक कार्बन या ब्लू फ्लेम ऑप्शन में प्राप्त कर सकते हैं. इसे डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस के लिए IP54 रेट किया गया है.

इसके अलावा, इस स्मार्टफोन में हेडफोन जैक, मोनो स्पीकर आउट, और बायोमेट्रिक्स के लिए साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया गया है. Hero Motocorp के चेयरमैन पवन मुंजाल के ठिकानों पर IT रेड, टैक्स चोरी को लेकर चल रही है जांच जानें ओप्पो Enco Air 2 ईयरबड्स के बारे में Enco Air 2 वायरलेस ईयरबड्स एक हल्के (3.5g) सेमी-इन-ईयर डिज़ाइन के अंदर 13.4mm का कंपोजिट टाइटेनाइज्ड डायफ्राम ड्राइवर सेटअप से लैस है. ओप्पो का कहना है कि आप इन्हें आराम से पूरे दिन पहन सकते हैं. ये भी IPX4 रेटेड हैं. ऑनबोर्ड टच सेंसर पर डबल-टैप के ज़रिए आप गाना बदल सकते हैं. इसके साथ ही आप ईयरबड्स से अपने स्मार्टफ़ोन के माध्यम फ़ोटो भी ले सकते हैं. Enco Air 2s में एक डेडिकेटेड गेम मोड है, जिसे आप तीन बार टैप करके शुरू कर सकते हैं. ईयरबड्स के ज़रिए आप वॉल्यूम कम/ज्यादा भी कर सकते हैं. Oppo K10, Oppo Enco Air 2 की कीमतें और उपलब्धता भारत में Oppo K10 की कीमत 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्जन के लिए 14,990 रुपये से शुरू होती है. 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वर्ज़न को आप 16,990 रुपये में खरीद सकते हैं. वहीं, Oppo Enco Air 2 की कीमत 2,499 रुपये है. Oppo K10 और Enco Air 2 की बिक्री 29 मार्च (दोपहर 12 बजे) से फ्लिपकार्ट और ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर से शुरू होगी.

