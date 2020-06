Oppo Find X2 सीरीज भारत में लॉन्च, 32 MP फ्रंट कैमरा से लैस; जानें कीमत और फीचर्स

Oppo Find X2 Pro और Oppo Find X2 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हो गए हैं. ओप्पो के नए फोन्स में 120Hz Ultra Vision डिस्प्ले है और यह होल पंच डिजाइन के साथ आता है. दोनों फोन्स में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर और 5G सपोर्ट है. Oppo Find X2 की कीमत 64,990 रुपये इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल के लिए है. कंपनी ने अभी Oppo Find X2 Pro की भारतीय बाजार में कीमत के बारे में नहीं बताया है. इन दोनों फोन की सेल के बारे में कुछ एलान नहीं किया गया.

यह एक सिंगल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. इस स्मार्टफोन में 6.7 इंच का QHD+ अल्ट्रा विजन डिस्प्ले है जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ है. डिस्प्ले में 513ppi की पिक्सल डेंसिटी और कॉर्निंग ग्लास 6 प्रोटेक्शन दिया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर भी दिया गया है. फोन में 12GB की रैम और 512GB का स्टोरेज है, जिसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से नहीं बढ़ाया जा सकता है. कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन में 5G, 4G LTE, वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.1, GPS/A-GPS, NFC और यूएसबी टाइप सी दिया गया है. फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है. फोन में 4,260mAh की बैटरी है जो 65W SuperVOOC 2.0 फ्लैश चार्ज फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

Oppo Find X2 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है. इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा और 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

Oppo Find X2 भी सिंगल सिम (नैनो) फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. फोन में 6.7 इंच का QHD+ अल्ट्रा विजन डिस्प्ले है जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसके साथ फोन में क्वॉलकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर है. इस फोन में 12GB की रैम और 256GB का स्टोरेज है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, 4G LTE,वाईफाई 6, ब्लूटूथ v5.1, GPS/ A-GPS, NFC और यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया गया है. इसके अलावा स्मार्टफोन में 4,200mAh की बैटरी है जो 65W SuperVOOC 2.0 फ्लैश चार्ज को सपोर्ट करती है.

इस स्मार्टफोन में भी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद है. इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है. इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 13 मेगापिक्सल का कैमरा मौजूद है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

