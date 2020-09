Oppo F17 Pro भारत में लॉन्च, एयर जेश्चर फीचर के साथ मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप; जानें कीमत

Oppo ने F17 Pro स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च कर दिया है. वहीं F17 स्मार्टफोन के केवल कुछ स्पेसिफिकेशंस का खुलासा किया गया है. Oppo F17 Pro को 2020 का सबसे पतला फोन कहा जा रहा है. यह केवल 7.48mm थिक है. फोन का सबसे दिलचस्प फीचर एयर जेश्चर है. इसकी मदद से फोन के डिस्प्ले के आगे केवल हाथ से इशारा भर करने से कॉल आन्सर हो जाएगी.

Oppo F17 Pro की कीमत 22,990 रुपये रखी गई है और फ्लिपकार्ट पर इसकी प्री बुकिंग की जा सकती है. इस फोन की पहली सेल 7 सितंबर को आएगी. Oppo F17 Pro मैजिक ब्लू, मैट ब्लैक और मैटेलिक व्हाइट रंगों में उपलब्ध हेागा. वहीं Oppo F17 की कीमत और सेल का खुलासा अभी नहीं हुआ है.

Opp F17 Pro के रियर में 4 कैमरा हैं- 48 एमपी प्राइमरी+ 8 एमपी अल्ट्रावाइड+ क्लोज अप शॉट्स के लिए 2 एमपी मोनो+ पोरट्रेट मोड फोटाग्राफी के लिए 2 एमपी मोनो सेंसर. सेल्फी के लिए 16 एमपी मेन+ 2 एमपी डेप्थ सेंसिंग कैमरा दिया गया है. Oppo F17 के रियर में पहला 16 एमपी प्राइमरी कैमरा, दूसरा 8 एमपी अल्ट्रावाइड कैमरा, तीसरा 2 एमपी मैक्रो कैमरा और चौथा 2 एमपी डेप्थ सेंसिंग कैमरा. सेल्फी के लिए 16 एमपी कैमरा है.

– octa-core Qualcomm Snapdragon 662 प्रोसेसर

– सिंगल पंच होल, 6.44 इंच Super AMOLED डिस्प्ले

– 4000mAh बैटरी

