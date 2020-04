Oppo का नया स्मार्टफोन Ace 2 लॉन्च; चार कैमरे के साथ 5G सपोर्ट, जानें कीमत और फीचर्स

ओप्पो ने अपना नया स्मार्टफोन Oppo Ace 2 लॉन्च किया है. कंपनी ने यह फोन प्रीमियम कैटेगरी में लॉन्च किया है जिसकी शुरुआती कीमत 43,200 रुपये रखी गई है. फोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसके साथ ही यह स्मार्टफोन 5G को सपोर्ट करता है. यह फोन कंपनी के पिछले साल लॉन्च किए गए Oppo Reno Ace फोन के बाद आया है. कंपनी ने इस फोन से रेनो की ब्रांडिंग को हटाने का फैसला किया है.

Oppo Ace 2 के 8GB रैम+128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 3,999 युआन (लगभग 43,200 रुपये), 8GB रैम+ 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 4,399 युआन (लगभग 47,500 रुपये) है. इसके अलावा 12GB रैम+ 256GB स्टोरेज मॉडल को 4,599 युआन (लगभग 49,700 रुपये) में खरीदा जा सकता है. अभी इसे सिल्वर, मून ग्रे और पर्पल कलर ऑप्शन में लॉन्च किया गया है. फोन की चीनी बाजार में बिक्री 20 अप्रैल से शुरू हो जाएगी.

फोन में क्वॉड कैमरा सेटअप है जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा f/1.7 अपर्चर के साथ, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस f/2.2 अपर्चर के साथ और 2 मेगापिक्सल के बाकी दो कैमरे मौजूद हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा f/2.4 अपर्चर के साथ है.

COVID19 असर: बनाइए वर्ल्ड क्लास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्युशन, सरकार देगी 1 करोड़ का इनाम

यह एक डुअल सिम फोन है जिसमें एंड्रॉयड 10 बेस्ड कलर ओएस 7.1 मौजूद है. फोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ दिया गया है. इसके साथ फोन में स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर दिया गया है. फोन में 4,000mAh की बैटरी है जिसके साथ 65W SuperVOOC 2.0 फ्लैश चार्ज और 40W Air VOOC वायररलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है.

कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाईफाई 802.11 ax, 5G SA/NSA, ब्लूटूथ v5.1 और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मौजूद है. फोन 160×75.4×8.6mm और 185 ग्राम वजन के साथ आता है. स्मार्टफोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ स्टीरियो स्पीकर्स और Dolby Atmos का सपोर्ट है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.