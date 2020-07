Oppo A72 5G launched: ओप्पो का नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च; फोन में तीन रियर कैमरे, जानें कीमत और फीचर्स

Oppo A72 5G launched: ओप्पो (Oppo) ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Oppo A72 5G को लॉन्च किया है. फोन को अभी चीन में लॉन्च किया गया है, जिसका 4G वेरिएंट जून में आया था. फोन के मुख्य फीचर्स की बात करें, तो इसमें 4G वेरिएंट में दिए स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर क जगह मीडियाटेक प्रोसेसर मौजूद है. यह नया मॉडल ज्यादा रिफ्रेश रेट वाले स्क्रीन के साथ आता है. इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा स्टार्टअप और सेल्फी कैमरा के लिए होव पंच डिजाइन दिया गया है.

Oppo A72 5G सिंगल 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट में आता है, जिसकी कीमत 1,899 युआन (लगभग 20,200 रुपये) है. अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस फोन की कीमत और उपलब्धता के बारे में जानकारी नहीं है.

फोन के कैमरा की बात करें, तो इसमें बैक पर तीन रियर कैमरे दिए गए हैं. इसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का सेंसर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक और व्हाइट कैमरा दिया गया है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

Oppo A72 5G में ColorOS 7.2 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. स्मार्टफोन में 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 1,080×2,400 पिक्सल और 90.5 फीसदी स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो के साथ दिया गया है. फोन में Dimensity 720 SoC प्रोसेसर है जो 5G को सपोर्ट करता है. स्मार्टफोन में 8GB की रैम दी गई है.

स्टोरेज के लिए, फोन में 128GB का ऑनबोर्ड दिया गया है. इस स्मार्टफोन में 4,040mAh की बैटरी है जो 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में वाईफाई, 4G, ब्लूटूथ, GPS आदि है. फोन 7.9mm और 175 ग्राम वजन के साथ आता है.

