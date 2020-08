Oppo A53 launch date: 25 अगस्त को लॉन्च होगा ओप्पो का नया बजट स्मार्टफोन, 15 हजार रु से कम रहेगी कीमत

Oppo A53 india launch date, price and specifications: ओप्पो (Oppo) 25 अगस्त को भारतीय बाजार में बजट स्मार्टफोन Oppo A53 लॉन्च करेगी. कंपनी ने शुक्रवार को इसका एलान किया. फोन को आज इंडोनेशिया में पेश किया गया है. भारत में कंपनी फोन को 15 हजार से कम कीमत में लॉन्च करेगी. Oppo A53 को डिजिटल इवेंट के जरिए लॉन्च किया जाएगा जो यूट्यूब पर दोपहर साढ़े 12 बजे लाइवस्ट्रीम होगा.

फोन के मेन फीचर्स की बात करें, तो इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट स्क्रीन, ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 460 SoC प्रोसेसर और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद होगा.

Oppo A53 को भारत में 15,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा. फोन को आज इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है जहां इसकी कीमत IDR 2,499,000 (लगभग 12,700 रुपये) इसके एकमात्र 4GB + 64GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए रहेगी. फोन इलेक्ट्रिक ब्लैक और फैंसी ब्लू कलर ऑप्शन में आता है.

Oppo A53 में एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ColorOS 7.2 है. स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले 1,600×720 पिक्सल, 90Hz रिफ्रेश रेट और 20:9 अस्पेक्ट रेश्यो के साथ मौजूद होगा. फोन में ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 460 SoC प्रोसेसर के साथ 4GB रैम के साथ मौजूद होगा.

फोन में 5,000mAh की बैटरी है जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी. कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4G LTE, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, 3.5mm ऑडियो जैक और यूएसबी टाइप सी पोर्ट मौजूद होगा. फोन में बैक पर फिंगप्रिंट सेंसर स्कैनर मौजूद रहेगा.

Oppo A53 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मौजूद होगा. इसमें 16 मेगापिक्सल का प्राइमेरी सेंसर के साथ दो 2 मेगापिक्सल के सेंसर मौजूद हैं. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा f/2.0 अपर्चर के साथ मौजूद होगा.

