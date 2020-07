OnePlus ने लॉन्च किए अफोर्डेबल स्मार्ट TV, कीमत 12,999 रु से शुरू; Realme, Vu और Xiaomi से होगा मुकाबला

वनप्लस (OnePlus) ने भारत में अपने लेटेस्ट और अफोर्डेबल स्मार्ट TVs को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने देश में अपनी नई U सीरीज और Y सीरीज को उतारा है. नए वनप्लस Y सीरीज टीवी मॉडल की शुरुआत 12,999 रुपये और U सीरीज के टीवी की कीमत 49,999 रुपये से शुरू होती है. देश के अफोर्डेबल स्मार्ट टीवी सेगमेंट में वनप्लस की टक्कर शाओमी, रियलमी और Vu जैसे ब्रांड्स से है.

वनप्लस के नए स्मार्ट TVs में एंड्रॉयड 9 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम है. वनप्लस टीवी Y सीरीज दो साइज में उपलब्ध है- 32 इंच HD रेजोल्यूशन के साथ और 43 इंच फुल HD रेजोल्यूशन के साथ. वनप्लस टीवी U सीरीज एक वेरिएंट में उपलब्ध है, जो 55 इंच की अल्ट्रा HD स्क्रीन के साथ आती है. वनप्लस के तीनों नए स्मार्ट टीवी की बिक्री अमेजन के जरिए 5 जुलाई से शुरू होगी.

वनप्लस स्मार्ट टीवी Y सीरीज की कीमत 12,999 रुपये इसके 32 इंच वेरिएंट के लिए है और 22,999 रुपये इसके 43 इंच वाले मॉडल के लिए है. इस टेलिविजन का मुकाबला Realme Smart TV और Vu Cinema TV की रेंज से रहेगा.

दूसरी ओर, वनप्लस स्मार्ट टीवी U सीरीज की कीमत 49,999 रुपये है. बाजार में इसका मुकाबला Vu Premium 4K Android TV और Mi TV 4X से रहेगा.

बेजल लेस डिजाइन के साथ वनप्लस स्मार्ट टीवी Y सीरीज ज्यादा किफायती है. इन स्मार्ट टीवी में कई फीचर्स का एक्सेस मिलता है, जिनमें Oxygen Play, OnePlus Connect आदि शामिल हैं जो स्मार्ट टीवी के अनुभव को बेहतर बनाते हैं. वनप्लस टीवी U सीरीज महंगी है. इसके साथ 4K LED स्क्रीन और Dolby Vision HDR फॉर्मेट तक का सपोर्ट दिया गया है.

वनप्लस स्मार्ट टीवी U के 55 इंच मॉडल में 95 फीसदी का स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो के साथ Oxygen Play और OnePlus Connect ऐप का एक्सेस है जिसकी मदद से स्मार्टफोन के साथ टीवी आसानी से कनेक्ट किया जा सकता है. रिमोट से Netflix और Amazon Prime Video का एक्सेस शॉर्ट की के जरिए किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करने के लिए भी किया जा सकता है.

तीनों स्मार्ट टीवी में एंड्रॉयड 9 पाई के साथ गूगल असिस्टेंट, Google Chromecast का एक्सेस है. गूगल प्ले स्टोर से ऐप और गेम को भी डाउनलोड किया जा सकता है. इसके साथ यूजर्स Oxygen Play इंटरफेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Y सीरीज में 20W का साउंड आउटपुट के साथ Dolby Audio सपोर्ट है जबकि U सीरीज में 30W का चार स्पीकर सेटअप, Dolby Atmos ऑडियो को सपोर्ट और टेलिविजन को ब्लूटूथ स्टीरियो मोड में वायरलेस स्पीकर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

