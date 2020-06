OnePlus 2 जुलाई को लॉन्च करेगी नई स्मार्ट TV सीरीज; Xiaomi, Vu से रहेगा मुकाबला

OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च करने जा रही है. इसके तहत कंपनी 2 जुलाई को दो नए स्मार्ट टीवी लॉन्च करेगी. वनप्लस फाउंडर व सीईओ PeteLau ने ट्वीट कर कहा कि वनप्लस अपने प्रीमियम स्मार्ट टीवी एक्सपीरियंस को भारत के लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाने जा रही है. उनके ट्वीट से ऐसा संकेत मिलता है कि वनप्लस के नए टीवी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लॉन्च किए जा सकते हैं.

वनप्लस को इसकी प्रीमियम ऑफरिंग्स के लिए जाना जाता है, फिर चाहे वह स्मार्टफोन हो या टीवी. ऐसे में वनप्लस का भारतीय बाजार में अफोर्डेबल रेंज टीवी लाना दिलचस्प है.

It's official. We're making our premium smart TV experience more accessible to our Indian community. #SmarterTV pic.twitter.com/gc7WUcVIxJ

वनप्लस ने भारत में पिछले साल OnePlus TV Q1 और TV Q1 Pro को लॉन्च किया था. फिलहाल भारत में कंपनी के यही Smart टीवी हैं. इनकी कीमत 69,900 रुपये से शुरू होती है. अभी वनप्लस के नए स्मार्ट टीवी के स्पेसिफिकेशंस की जानकारी सामने नहीं आई है. हालांकि कहा जा रहा है कि नए लॉन्च होने वाले टीवी एंट्री-लेवल और मिड-रेंज सेगमेंट में रह सकते हैं.

Facebook ऐप पर जल्द मिल सकता है डार्क मोड, चल रही है टेस्टिंग; वेब वर्जन पर ऐसे करें ऑन

उम्मीद की जा रही है कि वनप्लस के नए दो स्मार्ट टीवी Vu, रियलमी और Xiaomi को टक्कर देंगे. Realme ने पिछले महीने ही भारत में अपना पहला स्मार्ट टीवी लॉन्च किया है. इसे दो स्क्रीन साइज 32 इंच और 43 इंच में उतारा गया है और कीमत 12999 रुपये से शुरू है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.