OnePlus के सस्ते स्मार्ट TV की कितनी होगी कीमत? कंपनी ने दिया हिंट, 3 साइज में करेगी लॉन्च

वनप्लस (OnePlus) भारत में 2 जुलाई को नई स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च करने जा रही है. कंपनी नए टीवी 3 स्क्रीन साइज में उतारेगी. हालांकि वनप्लस ने इन तीन स्मार्ट टीवी मॉडल के स्क्रीन साइज का खुलासा नहीं किया है. ये नए टीवी अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रहेंगे. इन सस्ते स्मार्ट टीवी की कीमत कितनी रहेगी, इसे लेकर वनप्लस ने हिंट दे दिया है.

अपने ट्वीट के जरिए कंपनी ने बताया है कि आगामी टीवी मॉडल्स की शुरुआती कीमत 1X,999 रुपये होगी, जो 4X,999 रुपये तक जाएगी. इन टीवी से संबंधित कुछ फीचर्स की जानकारी कंपनी द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है. वनप्लस के नए स्मार्ट टीवी के लिए Amazon पर प्री-बुकिंग चालू है, जिसमें ग्राहकों को एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर मिल रहा है.

It's all that you need at a price that you want. Can you guess the price of the upcoming OnePlus TV Series? #SmarterTV #OnePlusTV

पुरानी लीक की मानें तो 1X,999 रुपये वाला OnePlus स्मार्ट TV 32 इंच एचडी टीवी होगा. वहीं 2X,999 रुपये वाला टीवी 43 इंच फुल-एचडी टीवी होगा. 4X,999 रुपये वाले मॉडल का स्क्रीन साइज 55 इंच रहने की संभावना है. यह टीवी 4K डिस्प्ले के साथ आएगा.

वनप्लस के सीईओ Pete Lau ने इससे पहले जानकारी दी थी कि आगामी वनप्लस टीवी मॉडल्स में इनोवेटिव गामा इंजन और DCI-P3 कलर gamut के 93 फीसदी कवरेज होगा. इसके अलावा इन टीवी में पतले बेजल्स के साथ 95 फीसदी स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो होगा और यह OnePlus 8 सीरीज स्मार्टफोन से भी पतला होगा. टीवी के बिल्ट-इन स्पीकर्स को 90 डिग्री तक घुमाया जा सकेगा, जिससे 50 फीसदी और गहरा बेस प्राप्त होगा. नए वनप्लस टीवी सिनेमैटिक डिस्प्ले और डॉल्बी विजन को सपोर्ट करेगा और इसमें Netflix पहले से इंस्टॉल होगा.

