OnePlus Smart TV: 22 हजार रुपये में 40 इंच का टीवी, जानिए क्या हैं खूबियां और कब-कहां हो रहा है लॉन्च

OnePlus Smart TV Launched in India: वनप्लस ने सोमवार को भारत में OnePlus TV Y सीरीज लॉन्च की है. इसकी शुरुआती कीमत 21,999 रुपये 40 इंच वेरिएंट के लिए है. OnePlus TV Y फ्लिपकार्ट पर 26 मई 2021 से उपलब्ध होगा. यह वनप्लस की वेबसाइट पर 1 जून को लॉन्च होगा.

OnePlus TV Y सीरीज 40 इंच मॉडल फ्लिपकार्ट पर 26 मई और OnePlus.in पर 1 जून से उपलब्ध होगा. वनप्लस टीवी को लिमिटेड सेल के दौरान फ्लिपकार्ट पर 21,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है. इस कीमत पर टीवी को 26 मई से 29 मई तक खरीदा जा सकता है. सेल के बाद, फ्लिपकार्ट बैनर के मुताबिक कीमत 23,999 रुपये होगी. यूजर्स बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 12 महीनों की नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा ले सकते हैं.

OnePlus TV Y सीरीज का 40 इंच स्मार्ट टीवी 93% DCI-P3 color gamut के साथ आता है. यह फुल एचडी रेजोल्यूशन टीवी है, जिसमें कलर स्पेश मैपिंग, नॉइस रिडक्शन और डायनमिक कॉन्ट्रांस्ट के लिए सपोर्ट है. इसमें 93 फीसदी से ज्यादा का स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो है. रिफ्रेश रेट 60 Hz है, जो अधिकतर टीवी पर स्टैंडर्ड है.

OnePlus TV में मीडिया टेक MT6683 प्रोसेसर Mali-470 GPU प्रोसेसर के साथ मौजूद है. इसमें 1GB रैम और 8GB का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया गया है. वनप्लस टीवी Y में दो फुल रेंज 20W बॉक्स स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट है.

इसमें एंड्रॉयड टीवी 9.0 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ गूगल असिस्टेंट, ऑक्सीजन प्ले और वनप्लस कनेक्ट फीचर का सपोर्ट है. यूजर अपने स्मार्टफोन की मदद से टीवी को ऑपरेट भी कर सकते हैं. ऐसा वनप्लस कनेक्ट ऐप के जरिए किया जा सकता है.

यूजर्स इनकमिंग कॉल्स के दौरान स्मार्ट टीवी की वॉल्यूम को कम करने और कॉल खत्म होने के बाद पिछली वॉल्यूम पर वापस जाने के लिए स्मार्ट वॉल्यूम कंट्रोल फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐप में स्मार्टफोन को स्मार्ट रिमोट में बदलने के लिए TypeSync फीचर मौजूद है, जिसमें यूजर्स पारंपरिक रिमोट का इस्तेमाल करे बिना सीधे अपने फोन में टाइप कर या बोल सकते हैं. OxygenPlay वनप्लस टीवी का कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स को कई पार्टनर्स से कंटेंट मिलता है.

इसके अलावा टीवी बिल्ट इन, दो HDMI और दो यूएसबी पोर्ट्स और ब्लूटूथ सपोर्ट के साथ भी आता है.

