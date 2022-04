OnePlus ने जारी किया Nord CE 2 Lite 5G का पहला लुक, जानिए कब होगा लॉन्च

दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस के Nord CE 2 Lite 5G का पहला लुक आधिकारिक तौर पर जारी हो गया है.

दिग्गज स्मार्टफोन कंपनी वन प्लस के Nord CE 2 Lite 5G का पहला लुक आधिकारिक तौर पर जारी हो गया है. माना जा रहा है कि यह OnePlus Nord CE 2 का लाइट वर्जन हो सकता है जिसे हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था. वन प्लस ने Nord CE 2 Lite 5G का जो फर्स्ट लुक जारी किया है, वह ब्लू टाइड कलर वैरिएंट में है. अमेजन पर इसके डेडिकेटेड प्रोडक्ट लिस्टिंग के मुताबिक यह स्मार्टफोन एक सिरे पर होल पंच कट-आउट के साथ आएगा जैसा कि Nord CE 2 में है. Stunning on the outside. Powerful on the inside. Meet the new #OnePlusNordCE2Lite 5G. #MorePowerToYou #MorePowerToYou pic.twitter.com/MNNLFwmgwr — OnePlus India (@OnePlus_IN) April 16, 2022 28 अप्रैल को होगा लॉन्च

Nord CE 2 Lite का लुक जाना-पहचाना है लग रहा है लेकिन लगभग समान लुक वाले ओप्पो और रीयलमी फोन्स की तुलना में इसके नॉर्ड एलीमेंट्स इसे अलग बनाते हैं. यह स्मार्टफोन 28 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा. इसमें डुएल टोन/टेक्सचर्ड डिजाइन है. फोन का ऊपरी आधा हिस्से पर ब्रश्ड/स्ट्रिप्स दिख रहा है और ट्रिपल कैमरा है तो निचला आधा हिस्सा एकदम स्मूथ है. ब्लू टाइड वैरिएंट ओशन सनसेट के समान चमकता हुआ प्रतीत हो रहा है. लॉन्चिंग के समय इसके एक या दो और कलर ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं. बढ़ती कीमतों ने घटाई पेट्रोल-डीजल की बिक्री, रसोई गैस की भी मांग में गिरावट 24 हजार से कम हो सकती है प्राइस Nord CE 2 Lite में 5,000mAh बैट्री है जो 33 वॉट की सुपरवूक चार्जिंग को सपोर्ट करेगा. यह स्मार्टफोन महज आधे घंटे में कंपनी के दावे के मुताबिक शून्य से पचास फीसदी तक चार्ज हो जाएगा. आज कंपनी ने जो डिजाइन पेश किया है, उसके मुताबिक इसमें तीन रीयर कैमरे हैं और एक होल पंच कट आउट है. डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज से अधिक होगा. इस स्मार्टफोन के बारे में अधिक डिटेल्स आने वाले दिनों में पता चलेगा. इसमें 6.69 इंच का 1080p फ्लूड डिस्प्ले, एक क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिप 6 जीबी या 8 जीबी रैम और 128 जीबी या 256 जीबी स्टोरेज, ट्रिपल रीयर कैमरा- 64 मेगापिक्सल मेन व दो 2 मेगापिक्ल का सेंसर और एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो सकता है. Nord CE 2 के 6जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वाले वैरिएंट की कीमत भारत में 23,999 रुपये से शुरू है. Nord CE 2 Lite की कीमत इससे कम हो सकती है.

