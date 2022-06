OnePlus Nord 2T 5G स्मार्टफोन भारत में जल्द होगा लॉन्च, जानिए संभावित कीमत समेत तमाम डिटेल

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक OnePlus Nord 2T 5G को आधिकारिक तौर पर जुलाई की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है.

OnePlus Nord 2T 5G स्मार्टफोन को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.

OnePlus Nord 2T 5G स्मार्टफोन को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जाएगा. OnePlus ने आज इसकी पुष्टि की है. हालांकि कंपनी ने लॉन्चिंग तारीख का खुलासा नहीं किया है. Nord 2T को कुछ समय पहले यूरोप में लॉन्च किया गया था और इसे भारतीय बाजार में भी पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही थी. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, OnePlus Nord 2T 5G को आधिकारिक तौर पर जुलाई की शुरुआत में पेश किया जा सकता है. कंपनी ने यूट्यूब पर कमिंग सून के साथ एक टीजर जारी किया है. OnePlus Nord 2T 5G स्मार्टफोन में 80 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. OnePlus Nord 2T 5G में मिलेंगे ये फीचर्स OnePlus Nord 2T में 1080p रेजोल्यूशन के साथ 6.4-इंच 90Hz AMOLED डिस्प्ले और बायोमेट्रिक्स के लिए इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट रीडर है. इसमें कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन और एक होल पंच कट-आउट है जिसमें 32MP का सेल्फी शूटर है. पैनल HDR10+ सर्टिफाइड है. इस स्मार्टफोन में आपको डाइमेंशन 1300 चिप मिलती है. इसे 12GB तक LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS3.1 स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यह नॉन-एक्सपेंडेबल है. सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 12 पर बेस्ड OxygenOS 12.1 है. फोटोग्राफी के लिए इस स्मार्टफोन Nord 2T में पीछे की तरफ तीन कैमरे हैं जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS), 8MP अल्ट्रा वाइड-एंगल और एक अन्य 2MP मोनो लेंस शूटर के साथ आता है. इसमें 50MP मेन (Sony IMX766 प्राइमरी सेंसर) कैमरा दिया गया है. इसके अलावा, इसमें 80W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4,500mAh की बैटरी दी गई है. OnePlus Nord 2T 5G की भारत में संभावित कीमत Nord 2T को वैश्विक स्तर पर 8GB/128GB और 12GB/256GB कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है. भारत में भी समान मेमोरी वेरिएंट पेश किए जाने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Nord 2T 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत 28,999 रुपये और 12GB/256GB मॉडल की कीमत 31,999 रुपये हो सकती है. इस कीमत पर Nord 2T का मुकाबला iQOO Neo 6, Poco F4 5G और Motorola Edge 30 जैसे स्मार्टफोन्स के साथ होगा.

