OnePlus 9RT और Buds Z2 भारत में लॉन्च, दमदार बैटरी समेत मिलेंगे कई शानदार फीचर्स, जानें डिटेल

OnePlus 9RT स्मार्टफोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिप और 65W फास्ट चार्जिंग समेत कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं.

OnePlus ने आज भारत में अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 9RT और OnePlus Buds Z2 को लॉन्च किया है. फोटो- इंडियन एक्सप्रेस

OnePlus 9RT: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी OnePlus ने आज भारत में अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 9RT और ईयरबड्स OnePlus Buds Z2 को लॉन्च किया है. इस स्मार्टफोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिप और 65W फास्ट चार्जिंग समेत कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं. भारत में OnePlus 9RT की कीमत 42,999 रुपये से शुरू होती है. वहीं, Buds Z2 की कीमत 4,999 रुपये तय की गई है. OnePlus 9RT में बेहतर प्रोसेसर समेत कई फीचर्स दिए गए हैं, जिनके बारे में हमने यहां बताया है. Clothes to get costlier: इस साल महंगे हो सकते हैं ब्रांडेड कपड़े, कीमतों में लगभग 15-20 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान OnePlus 9RT: मिलेंगे कई शानदार फीचर्स OnePlus 9RT 6.62-इंच FHD+ AMOLED पैनल के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ आता है, लेकिन इसमें कोई LTPO पैनल नहीं है. डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से भी प्रोटेक्ट किया गया है.

स्मार्टफोन में 5nm क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट है जो 8GB या 12GB LPDDR5 रैम के साथ आता है. इसके साथ ही, इसमें क्रमश: 128GB या 256GB UFS 3.1 स्टोरेज भी मिलता है. फोन में स्टीरियो स्पीकर के साथ इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है.

कैमरे की बात करें तो, इसमें पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP Sony IMX766 मेन सेंसर, 16MP अल्ट्रावाइड सेंसर और 2MP मैक्रो सेंसर शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा भी है.

कनेक्टिविटी के लिए, यह स्मार्टफोन ब्लूटूथ 5.2, डुअल-बैंड वाईफाई, एनएफसी और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट के साथ आता है. 4,500mAh की बैटरी है और फोन 65W Warp चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करता है.

कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टफोन को 29 मिनट में फुल चार्ज कर सकता है. अन्य फीचर्स में बेहतर स्विचिंग के लिए 600Hz टच सैंपलिंग और तीन वाईफाई एंटेना शामिल हैं.

OnePlus 9RT के 8GB/128GB वैरिएंट की कीमत 42,999 रुपये है. फोन भारत में दो रंगों में उपलब्ध होगा- हैकर ब्लैक और नैनो सिल्वर. फोन की बिक्री 18 जनवरी से शुरू होगी. Kia Carens की बुकिंग आज से शुरू, टोकन अमाउंट 25 हजार, जानें पूरी डिटेल OnePlus Buds Z2 में क्या है खास OnePlus Buds Z2 कंपनी के OnePlus Buds Z बजट TWS ईयरबड्स की जगह लेता है. नए बड्स Z2 में एएनसी (एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन) फीचर है जो 40db तक के एंबियंट नॉइज़ को सपोर्ट करता है. यह 11 mm डायनेमिक ड्राइवर्स के साथ भी आते हैं और इसमें प्रत्येक ईयरबड पर तीन माइक्रोफोन दिए गए हैं. OnePlus Buds Z2 भी स्वेट-रेसिस्टेंट, IP55-रेटेड हैं और हाइड्रोफोबिक नैनो-कोटिंग के साथ आते हैं. चार्जिंग केस भी IPX4 रेटेड है. OnePlus Buds Z2 की कीमत 4,999 रुपये है और ये दो कलर वैरिएंट- ओब्सीडियन ब्लैक और पर्ल व्हाइट में उपलब्ध हैं.

