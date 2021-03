OnePlus 9 Series Launch: वनप्लस 23 मार्च को लॉन्च करेगी फ्लैगशिप सीरीज, Hasselblad कैमरा के साथ बेहतर होगी वीडियो क्वालिटी

OnePlus 9 Series Launch Date: वनप्लस ने अपनी फ्लैगशिप वनप्लस 9 सीरीज के लॉन्च का एलान किया है. कंपनी इस फ्लैगशिप सीरीज को 23 मार्च को लॉन्च करेगी. इस स्मार्टफोन सीरीज को ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च किया जाएगा, जो भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा. कंपनी ने सोमवार को यह जानकारी दी है. इस सीरीज की लॉन्च डेट के साथ वनप्लस ने कैमरा मैन्युफैक्चरर Hasselblad के साथ समझौते का एलान किया है, जिसके तहत उसके फ्लैगशिप डिवाइसेज के लिए स्मार्टफोन कैमरा सिस्टम डेवलप किए जाएंगे.

चीनी स्मार्टफोन कंपनी अगले तीन सालों में कैमरा डेवलपमेंट में 150 मिलियन डॉलर का निवेश करेगी. वनप्लस ने कहा है कि वह दुनिया भर में चार बड़े रिसर्च और डेवलपमेंट लैब विकसित करेगी, जिसमें दो अमेरिका और जापान में आधारित दो इनोवेटिव इमेजिंग लैब शामिल हैं.

वनप्लस के फाउंडर और सीईओ Pete Lau ने कहा कि वनप्लस ने हमेशा दूसरी सब चीजों से ज्यादा ग्राहकों के लिए प्रीमियर एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि वे अपने यूजर्स के लिए स्मार्टफोन कैमरा एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं. जिसमें उन्हें Hasselblad के तौर पर बड़े पार्टनर की निपुणता का साथ मिला है. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वनप्लस 9 सीरीज उनकी प्रीमियम, फ्लैगशिप कैमरा उपलब्ध कराने की कोशिश में बड़ा कदम होगा.

कंपनी ने बताया है कि Hasselblad कैमरा बेहतर HDR वीडियो के साथ 4K 120FPS और 8K 30FPS वीडियो के लिए सपोर्ट देगा. नए फोन्स में Hasselblad Pro मोड भी होगा, जिसमें नया यूजर इंटरफेस और यूजर्स को ज्यादा कंट्रोल उपलब्ध होगा. हालांकि, वनप्लस 9 सीरीज का मेन कैमरा एक कस्टम Sony IMX789 सेंसर होगा. वनप्लस ने कहा कि 12 बिट RAW के साथ, यह पहले से 64 गुना ज्यादा कलरफुल होगा. पिक्चर में ज्यादा डायनेमिक और वाइब्रेंट कलर डिलीवर होने के साथ, फोटोग्राफर्स को एडिटिंग में ज्यादा सुविधा मिलेगी.

