Oneplus 9 Series India Launch: 49,999 रु शुरुआती कीमत, जानें स्पेसिफिकेशन्स

Oneplus 9 series mobile launch in hindi: वनप्लस ने मंगलवार को भारत में अपनी नई OnePlus 9 सीरीज को लॉन्च किया है. नई सीरीज में OnePlus 9, OnePlus 9 Pro और OnePlus 9R स्मार्टफोन्स शामिल हैं. नए फोन्स वनप्लस 8 सीरीज के बाद आए हैं. इनके मेन फीचर्स में नया स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट और Hasselblad कैमरे शामिल हैं.

वनप्लस 9 की कीमत 49,999 रुपये इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. इस फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 54,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा. OnePlus 9 Pro के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है. इसके 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल को 69,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा.

OnePlus 9R की कीमत 39,999 रुपये इसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है. फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज ऑप्शन को 43,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.

OnePlus 9 में 6.55 इंच का AMOLED डिस्प्ले FHD+ रेजोल्यूशन के साथ मौजूद है. डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है. फोन में एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है. स्मार्टफोन में 5nm स्नैपड्रैगन 888 चिपसैट है.

फोन में 8GB या 12GB की रैम और 128GB या 256GB स्टोरेज है. फोन में 4,500mAh की बैटरी 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ मौजूद है.

OnePlus 9 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 48 मेगापिक्सल का सेंसर, 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 2 मेगापिक्सल का कैमरा शामिल है. फोन के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है.

OnePlus 9 Pro में 6.7 इंच का QHD+ AMOLED डिस्प्ले मौजूद है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट और कॉर्निंग ग्लास प्रोटेक्शन है. फोन में एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ Oxygen OS 11 है.

फोन में 5nm स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट है. इसमें 8GB या 12GB की रैम और 128GB या 256GB का स्टोरेज है. फोन में 4,500mAh की बैटरी है, जो 65W फास्ट वायर्ड चार्जिंग और 50W फास्ट वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी.

फोन में क्वॉड रियर कैमरा सेटअप है. इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का टेलिफोटो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सेंसर शामिल है. फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मौजूद है.

Amazon Fab Phones Fest: Xiaomi, Vivo, Samsung समेत टॉप ब्रांड के स्मार्टफोन्स 40% तक सस्ते; 25 मार्च तक खरीदारी का मौका

OnePlus 9R सीरीज का तीसरा फोन है और यह गेमर्स पर फोकस्ड है. फोन में फ्लैक्सिबल OLED पैनल 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ मौजूद है. फोन में स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर हैय. इसमें 8/12GB रैम और 128/256GB स्टोरज में ऑप्शन है. फोन में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है. इसमें 4,500mAh की बैटरी 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी गई है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.